Le pagelle del Trapani - Pettinari fantastico, male Pagliarulo

© foto di Federico Gaetano

Carnesecchi 6,5 - Bravissimo quando chiamato in causa, gran senso della posizione. Nulla può sui due gol subiti.

Del Prete 6,5 - Uomo in più, anche se spostato sull'out mancino. Tanta fisicità ed ottimi cross dalla sinistra.

Pagliarulo 4,5 - Si fa buttare fuori a fine partita dopo aver anche perso Pierini nel primo tempo in occasione del parziale vantaggio cosentino. Gara da dimenticare per il capitano di casa.

Scognamillo 6,5 - Abile in copertura, riesce anche a proporsi in avanti facendo anche paura sui calci piazzati.

Fornasier 6 - Gioca adattato sull'out, stringendo come centrale in fase di non possesso. Gara ordinata e senza sbavature.

Corapi 6,5 - Torna dopo il bruttissimo infortunio del ritiro estivo, e non demerita mostrando un'ottima condizione e tanto carisma.

Dal 60' Tulli 5,5 - Non si vede molto, complici i ritmi un po' più bassi dopo un'ora di gioco, ma prova a sbracciarsi sulle azioni granata con poca fortuna.

Taugourdeau 6 - Suo l'errore che dà il via al contropiede del primo gol cosentino. Si riprende, però dopo il pari impostando come suo solito.

Colpani 6,5 - Prende un giallo inesistente, crea superiorità numerica ed è abile a fare sempre la scelta giusta nonostante l'età ancora piuttosto giovane. Talento vero.

Dal 65' Aloi 6 - Prova a fare sostanza in mezzo, ma i ritmi della partita non favoriscono un suo contributo comunque di per sé incisivo.

Moscati 6,5 - Sblocca la gara con un gol viziato dalla deviazione di un difensore avversario. Si propone bene e crea superiorità sul suo out.

Pettinari 7 - Realizza un gran gol, sfiora la rete più bella dell'anno con una gran rovesciata e si batte come un leone. Cosa volere di più?

Scaglia 6,5 - Colpisce un gran palo, e mette sempre cross pericolosi. Mancino velenosissimo.

Dal 75' Luperini sv -