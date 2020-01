Le pagelle del Trapani - Pettinari ne fa 2. Esordio ok per i nuovi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Trapani-Ascoli 3-1

Carnesecchi 6 - Si fa trovare attento nelle poche conclusioni in porta dell'Ascoli realmente pericolose, anche se non compie veri e propri miracoli. Poche colpe sul gol di Morosini.

Scognamillo 6,5 - Partita attenta, nonostante davanti avesse due giocatori molto veloci come Da Cruz e Scamacca.

Strandberg 6 - Qualche piccola ingenuità ma tutto sommato una partita sufficiente, anche perché il Trapani è stato spesso sotto pressione.

Buongiorno 6 - La prima da titolare è positiva. Una sola sbavatura nel secondo tempo, per il resto sbaglia pochissimo.

Moscati 6 - Non si fa vedere molto in attacco ma corre tanto ed è sempre in posizione. Propizia il rosso di Da Cruz prendendo lui il calcione dall'olandese.

Luperini 6,5 - Mette lo zampino nel primo gol della sfida, con un buon movimento che poi porta alla rete di Pettinari. Presenza costante in tutto il campo, si fa trovare al posto giusto al momento giusto per il gol che chiude la sfida.

Taugourdeau 6,5 - Dai suoi piedi e dalle sue bordate nascono almeno un paio di nitide occasioni per il Trapani. Fisico e potenza: prende in mano il centrocampo di Castori.

Colpani 6 - Lavoro molto simile a quello svolto da Luperini, anche se manca il gol. Grande corsa e molto sacrificio: prova sufficiente (dal 62' Coulibaly - L'esordio con la nuova maglia è senza squilli, ma entra bene in partita e partecipa alle manovre in ripartenza dei suoi nonostante l'inferiorità numerica).

Grillo 5 - La sua partita è più che sufficiente fino al 52', quando però commette un'ingenuità difficilmente perdonabile: non si ricordando del giallo già preso e strattona Scamacca lasciando i suoi in 10. L'espulsione forse è un po' troppo severa, ma Grillo doveva essere più lucido. Fortuna sua che l'Ascoli non ne approfitta.

Pettinari 7,5 - È lui il Man of the match del Provinciale. Segna due gol da attaccante vero e si prende la squadra sulle spalle. Prestazione fantastica, coronata dalla doppietta (dall'89' Evacuo - s.v.).

Biabiany 6 - Viene servito poco dai compagni e si fa vedere soprattutto per il lavoro di ripiegamento. Esce tra gli applausi del pubblico (dal 70' Dalmonte 6 - Entra bene in partita e si rende pericoloso in almeno un paio di occasioni).