Le pagelle del Trapani - Pettinari trascinatore, bene Colpani e Strandberg

Carnesecchi 6 - Viene impegnato per la prima volta sul finale di gara: partita in totale controllo, vissuta da spettatore non pagante.

Pirrello 6.5 - Buona partita per il centrale difensivo granata, costretto ad uscire anzitempo per un problema fisico (Dal 56' Scognamillo 6 - Oltre trenta minuti ben giocati dall'ex Parma, mai in difficoltà)

Strandberg 7 - Partita quasi impeccabile per il ventinovenne norvegese, dai cui piedi è partita l'azione che ha portato al raddoppio del Trapani siglato da Pettinari.

Buongiorno 6.5 - Non sempre ha avuto "vita facile" con Candellone, ma ha dimostrato molta grinta e un carattere da vero lottatore.

Kupisz 7 - Riesce a dare continuità sulla corsia di destra in una serata priva di sbavature.

Coulibaly 6.5 - Continua a sbagliare qualche passaggio di troppo, anche quelli all'apparenza più facili, ma a lui va il merito di aver aperto la contesa con un tap-in vincente da distanza ravvicinata. Molto intelligente ad inserirsi tra i difensori neroverdi nell'occasione (Dall'86' Aloi s.v.)

Taugourdeau 6.5 - In Serie B, ci sono pochi fantasisti al livello del francese: prova solida con un gol sfiorato direttamente da calcio d'angolo (Dall'86' Scaglia s.v.)

Colpani 6.5 - Il giovane di scuola Atalanta sta diventando sempre più importante per il centrocampo del Trapani: alterna al meglio la fase difensiva con quella offensiva (Dal 75' Odjer s.v.)

Grillo 6.5 - Mette il cuore in campo fin dal primo minuto, anche se non è sempre preciso: primo tempo con qualche errore di troppo, nella ripresa migliora la sua prestazione anche grazie al rendimento complessivo della squadra.

Pettinari 7 - Altra doppietta per il secondo miglior marcatore del campionato di Serie B alle spalle del "perugino" Iemmello. Trascina il Trapani ad un successo importante in ottica salvezza, ma una sbavatura c'è stata: l'ammonizione rimediata, infatti, gli costerà la squalifica col Cosenza.

Piszczek 7 - Schierato dal primo minuto al posto di Dalmonte, dimostra di meritarsi più spazio nelle gerarchie granata. Il polacco, autore di due assist, potrà rivelarsi una pedina in più per Castori in questo rush finale (Dal 74' Dalmonte s.v.)