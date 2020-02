Le pagelle del Trapani - Pettinari un gigante, Taugourdeau non la chiude

Carnesecchi 6,5 - Non può nulla in occasione delle reti ma è decisivo in un paio di occasione nel finale opponendosi a Bifulco e Cissè.

Strandberg 6 - Qualche indecisione di troppo ma anche grande scelte di tempo negli anticipi. Tutto sommato un buon rientro per il norvegese.

Pagliarulo 6,5 - Impeccabile il capitano che limita al massimo Forte e guida con autorità i compagni.

Scognamillo 5 - Canotto lo salta più volte ed è l'elemento del reparto arretrato più in difficoltà. Rischia il secondo giallo in più di un'occasione.

Kupisz 6 - Molto propositivo il laterale polacco che offre serve una soluzione offensiva. (Dal 73' Coulibaly 6 - Entra nel momento di maggiore pressione degli avversari. Sbaglia poco e cerca di velocizzare la manovra).

Colpani 6 - Riesce spesso ad eludere la marcatura di Vitiello e a proporsi spesso in area avversaria. (Dal 69' Buongiorno 5,5 - Si vede pochissimo e finisce nel farsi coinvolgere nella confusione generale dopo il rigore del pareggio ospite).

Taugourdeau 6 - Sufficienza solo per il rigore trasformato. Sbaglia clamorosamente l'occasione dello 0-3 favorendo il ritorno degli avversari.

Luperini 5,5 - Prova più volte ad innescare gli attaccanti ed è sempre attento in copertura. Grava sulla valutazione l'errore pesante sul calcio di rigore che, a conti fatti, regala un punto agli avversari.

Grillo 6, - Presenza costante sull'out di sinistra, dai suoi piedi nascono le migliori occasioni per i suoi.

Pettinari 7 - La Lega gli assegna il gol che sblocca la partita. Oltre a quello fa un gran lavoro a difesa del pallone, svariando su tutto il fronte offensivo. Conquista anche il rigore dello 0-2.

Dalmonte 5,5 - Buona prima frazione per il classe '97 che duetta spesso e bene con il compagno di reparto. Nel secondo tempo spreca un ottima occasione solo davanti a Provedel. (Dal 70' Biabiany 5,5 - Non riesce a dare profondità alla manovra e non da supporto a un Pettinari stremato).