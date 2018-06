Le pagelle del Venezia – Stulac man of the match, delude Suciu

Risultato finale: Venezia-Perugia 3-0.

© foto di Federico Gaetano

Audero 6.5 - Compie un paio di interventi clamorosi, che salvano il punteggio. Per il resto del match gestisce molto bene le uscite

Andelkovic 6 - Sempre attento, concede pochissimo agli avversari. Bene soprattutto nelle letture e sulle diagonali.

Modolo 7 - Sui palloni alti non si fa mai sorprendere, è sempre attento. E nel finale si inventa il gol decisivo.

Domizzi 6 - Qualche volta va in difficoltà, ma per il resto del match gestisce molto bene le giocate difensive.

Bruscagin 6 - Si muove molto bene su tutta la corsia, non manca mai in entrambe le fasi. Non spinge molto, nel secondo tempo pensa più a difendere.

Falzerano 6.5 - Sbaglia qualche occasione da gol, ma non si ferma praticamente mai. Sempre in movimento, i suoi inserimenti piegano il Perugia. (Dall’81’ Fabiano s.v.).

Stulac 8 - Magnifico. Una partita maiuscola, impreziosita da un gol clamoroso. Gestisce e gioca, una qualità incredibile.

Suciu 5 - Non ha un buon impatto e si vede subito. Spesso in ritardo, sbaglia molte giocate soprattutto in fase di costruzione. (Dal 67’ Pinato 7 - Entra in campo e segna il gol che chiude il match).

Garofalo 6 - Va a fasi alterne, ma comunque dà il suo contributo. Molto bene soprattutto in fase di spinta.

Geijo 5.5 - In alcuni momenti del match diminuisce il ritmo e perde diversi palloni. Manca la sua fisicità in zona gol.

Litteri 6 - Fa a sportellate e spesso va nell’uno contro uno. Non è molto reattivo in area di rigore, ma compie un ottimo lavoro in fase di non possesso. (Dal 70’ Zigoni 6.5 - Entra bene in campo, il suo impatto sul match è subito notevole).