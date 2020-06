Le pagelle del Venezia - Aramu croce e delizia. Capello provvidenziale

vedi letture

Risultato fianle: Pordenone-Venezia 0-0

Lezzerini 6,5 - Macchia parzialmente la sua prova, caratterizzata da diverse parate degne di nota, compiendo un pericolsa uscita a vuoto su corner.

Fiordaliso 6 - Corre lungo la corsia di destra svolgendo, in maniera diligente, entrambe le fasi di gioco (dal 79' Modolo 6 - Subentra a Fiordaliso donando energie fresche alla fascia destra).

Casale 6,5 - Gioca al fianco di Ceccaroni rendendosi protagonista di un paio di disimpegni davvero pregevoli.

Ceccaroni 6 - Guida intelligentemente la difesa di Dionisi non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Molinaro 6,5 - Percorre regolarmente l'out di sinistra supportando, in maniera positiva, la manovra offensiva del Venezia.

Lollo 5,5 - Interpreta generosamente il ruolo dell'intermedio di centrocampo toccando un esiguo numero di palloni (dal 63' Caligara 6,5 - Subentra a Lollo cercando, più e più volte, la conclusione da fuori).

Fiordilino 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva (dal 79' Vacca 6,5 - Sostituisce Fiordilino vedendosi negare la gioia del gol da uno strepitoso Di Gregorio).

Maleh 6,5 - Inizia vivacemente, colpendo anche una traversa, prima di calare, in maniera progressiva, con il passare del minuti (dal 67' Zigoni 5,5 - Prende il posto di Maleh non riuscendo a rendersi pericoloso come vorrebbe Tesser).

Aramu 5,5 - Ridimensiona la sua prestazione, fatta di un rigore conquistato e di un'espulsione provocata a Pasa, facendosi ipnotizzare dal dischetto (dal 79' Firenze 6 - Prende il posto di Aramu regalando nuova linfa alla formazione arancioneroverde).

Longo 5,5 - Orbita attorno a Capello faticando, nonostante l'impegno profuso, a rendersi concretamente pericoloso.

Capello 6,5 - Impreziosisce la sua prova, caparbia in fase offensiva, mettendo una pezza, sulla linea di porta, all'errore in uscita di Lezzerini.