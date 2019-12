Le pagelle del Venezia - Aramu ispirato, Bocalon sprecone

Risultato finale: Juve Stabia-Venezia 2-0

Lezzerini 6: incolpevole su Bifulco, in controtempo sul raddoppio di Forte.

Lakicevic 5: la sua partita comincia con 12 secondi di ritardo: si fa anticipare con troppa facilità da Bifulco, la marcatura è troppo leggera.

Modolo 5: ha buone responsabilità sul raddoppio di Forte: il centrale, infatti, è tra i giocatori che l’attaccante avversario dribbla con troppa facilità.

Casale 5.5: non convince appieno nemmeno l’altro difensore di Dionisi, che commette qualche errore di impostazione e di posizionamento.

Ceccaroni 6: di quelli là dietro, tra fase offensiva e fase difensiva, se non altro fornisce una prestazione sufficiente.

Vacca 6: mette qualità nella manovra, è bravo quando si tratta di giocare nello stretto.

Fiordilino 5: non si vede mai, infatti mister Dionisi lo richiama in panchina dopo un’ora deludente del centrocampista (dal 64’ Capello 5.5: doveva incidere per tentare la rimonta, fa davvero poco)

Suciu 5: non convince la prova del rumeno, che fatica a trovare la posizione in mediana. E poi guarda Forte infilarsi in area senza opporre resistenza.

Aramu 6.5: è il più ispirato del Venezia, il ragazzo cresciuto nel Toro. Inventa di tacco per Bocalon, per poco non trova il gol su punizione. Prova positiva, il migliore della formazione di Dionisi.

Di Mariano 5.5: fa a sportellate con i centrali della Juve Stabia, poi però al momento di tirare è impreciso (dal 70’ Montalto 5.5: gli arrivano pochissimi palloni giocabili, non riesce ad essere pericoloso).

Bocalon 5: spreca tanto, troppo, e i suoi errori sono fatali ai fini del risultato. Specialmente nel primo tempo, si divora un paio di occasioni a causa del poco cinismo (dall’82’ Zigoni sv).