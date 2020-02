Le pagelle del Venezia - Aramu sbaglia tanto, Capello e Fiordillino i migliori

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Lezzerini 6 - Non deve compiere interventi degni di nota, non riesce ad opporsi a Rohden in occasione del gol.

Lakicevic 5 - Lascia inspiegabilmente solo Beghetto in occasione del gol. Prova a farsi vedere anche in zona offensiva ma sbaglia tantissmi appoggi.

Modolo 6 - Sempre attento il capitano sugli arieti Novakovich e Dionisi. Non va mai in affanno.

Cremonesi 5,5 - Buona partita per il centrale ma pesa l'errore di posizione in occasione del gol del Frosinone.

Ceccaroni 5,5 - Salvi lo tiene molto basso, lui è bravo a non farsi mai trovare fuori posizione. Nel secondo tempo alza il suo raggio d'azione ma rischia qualcosina dietro

Lollo 5,5 - Partita senza troppi sussulti per lui, tanta grinta in fase di non possesso. (Dall' 87' Zuculini - s.v.).

Fiordillino 6,5 - Fa girare il pallone in maniera efficace ed è sempre di supporto agli attaccanti. Solo il palo gli nega la gioia del gol.

Firenze 5,5 - Troppa foga per il centrocampista arrivato dalla Salernitana che non riesce ad incidere. (Dal 69' Zigoni 6 - Dionisi lo butta dentro per sfruttare i suoi centimetri. Va a sbattere anche lui contro il palo della porta di Bardi).

Aramu 5 - Svaria su tutto il fronte offensivo e non da punti di riferimento, ma sbaglia troppo e non riesce quasi mai ad innescare i compagni d'attacco

Monachello 5,5 - Reclama per un calcio di rigore e avrebbe anche ragione, fa una partita discreta senza troppi sussulti. (Dal 66' Longo 5 - Non la vede praticamente mai, finisce inglobato dal trio difensivo del Frosinone).

Capello 6,5 - L'uomo ovunque del Venezia, si batte come un leone ed è sempre bravo a far salire la squadra. Finisce giocando da trequartista facendo comunque valere le sue grandi doti tecniche.