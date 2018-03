Le pagelle del Venezia - Attacco impalpabile, Vicario evita altri gol

Frosinone-Venezia 2-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 6,5 - Subisce due gol, ma potrebbero essere stati di più se non fosse per le sue parate. Due su tutte: prima su Dionisi, poi su Citro.

Cernuto 5,5 - Primo tempo positivo, ma i venti minuti della ripresa sono da dimenticare perché non riesce a placare la determinazione avversaria e chiudere gli spazi nella sua zona. Dal 67' Fabiano 5 - Entra e non cambia nulla, non ha un buon impatto sul match.

Bruscagin 5,5 - Intercetta diversi palloni in area di rigore, ma a volte si lascia sorprendere alle spalle dagli inserimenti avversari.

Domizzi 6 - Due o tre ottime chiusure fanno sì che il suo primo tempo sia impeccabile. In difficoltà ad inizio ripresa, qualche piccola colpa su uno dei gol del Frosinone.

Frey 6 - Gioca sempre molto largo in fase offensiva, ma quando c'è da difendere tiene sempre la posizione stretta e difficilmente viene superato. Sicuramente di più nella ripresa che prima. Dall'81' Marsura s.v.

Stulac 5 - Rientra dagli impegni con la sua nazionale ed è stanco. Qualche appoggio, ma poco dinamismo nella sua prestaione.

Pinato 5,5 - Recupera tanti palloni, fa un buon lavoro da schermo, senza disdegnare anche il tiro da fuori. Non riesce però mai a mettere in difficoltà il portiere. Dal 71' Firenze s.v.

Falzerano 6 - Difficile da contenere soprattutto nel primo tempo. Tante percussioni, ma non fa sempre la cosa giusta.

Del Grosso 6 - Garantisce entrambe le fasi con la giusta generosità e lo spirito di sacrificio che lo contraddistingue.

Litteri 5,5 - Buon lavoro per la squadra quando c'è da rifiatare, ma solo per un tempo. Un attaccante deve calciare in porta e lui non riesce a farlo mai stasera.

Zigoni 5 - Completamente impalpabile. Si vede annullare giustamente un gol per fuorigioco, unico squillo di una serata che non lo vede tra i protagonisti.