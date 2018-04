Le pagelle del Venezia - Attacco in affanno, ok Modolo

Risultato finale: Venezia-Brescia 1-2

Vicario 6 - Freddato da due zuccate: nulla può sulla frustata da due passi di Caracciolo, sorpreso dalla bella torsione di Bisoli. Non corre altri pericoli, è solido in presa alta e bassa.

Bruscagin 5,5 - Perde un duello aereo con l'Airone, che insacca con una zuccata. Unico neo in una prima frazione in cui deve solo amministrare. Inzaghi lo sacrifica ad inizio ripresa, per alzare il baricentro. (Dal 58' Fabiano 6,5 - Cambi di passo che iniettano nuova linfa a metà campo).

Modolo 6,5 - Timbra l'effimero pari con il più semplice dei tap-in. Torregrossa l'uccella con uno scavetto, divorandosi il tris. Non si scompone, e prova a guidare con personalità la linea.

Domizzi 6 - Il centro-sinistra è ben presidiato. Pochi i duelli persi, non avanza il raggio d'azione in fase di palleggio, ma commette poche sbavature.

Frey 5 - Adattato a destra. Dà manforte in copertura e mette qualche rammendo, i limiti emergono quando dovrebbe appoggiare le discese lagunari. Rientra nella comfort zone quando scala nella linea a tre.

Falzerano 5,5 - Luci e ombre in incursione. La volée di destro che genera un rimbalzo velenoso potrebbe aver miglior sorte, stacca la spina in alcuni frangenti, isolandosi dall'inerzia della gara.

Stulac 5,5 - La sventagliata per Litteri, pizzicato in offside, è l'esemplificazione del suo vorrei, ma non posso. Smista pochi palloni, poche verticalizzazioni, e inefficaci.

Pinato 6 - Il più ispirato dei tre in mediana. Perennemente a caccia di un varco, quando pesca il corridoio propizio non esita a cercare il jolly. Mira da aggiustare, ma non delude.

Garofalo 5 - Coppolaro non lo stuzzica, ma è cliente scomodo quando gli sbarra la strada. Pochi affondi, nessun tracciante velenoso. Sovente imbottigliato nel traffico. (Dall'82' Zigoni s.v.).

Geijo 5,5 - Prova a lavorare di sponda, Somma e Coppolaro lo braccano, ingabbiandolo. Non produce pericoli, se si esclude la zuccata allo scadere, è freddo l'asse con Modolo. Avulso dalle discese dei compagni.

Litteri 5,5 - Giganteggia nel gioco aereo. Un assist di testa per il sigillo di Modolo, un'altra frustata rimpallata da un provvidenziale Minelli. Si prende qualche pausa di troppo.