Le pagelle del Venezia - Bocalon non incide, Zigoni cambia la gara

© foto di Federico Gaetano

Lezzerini 6 - Neanche l'Uomo Ragno avrebbe potuto bloccare il penalty di Da Cruz. Non commette, nel resto della gara, errori tali da non giustificare una sufficienza piena.

Ceccaroni 6 - Spinge benissimo sulla sinistra, mettendo anche degli ottimi cross dall'out mancino. I suoi, però, non sfruttano a dovere.

Modolo 5 - Gara meno solida rispetto ai suoi standard: il capitano dei lagunari è decisamente più incerto rispetto ad altre occasioni.

Cremonesi sv -

Dal 27' Casale 5,5 - Entra a freddo o quasi a causa dell'infortunio alla testa di Cremonesi. Prova a coprire come può sugli attaccanti avversari, riuscendoci così così.

Fiordaliso 6 - Bene in fase difensiva: questo doveva fare quest'oggi e questo fa. Dalla sua parte passano pochi pericoli.

Maleh 6 - Ha, purtroppo, il demerito di causare il calcio di rigore beccando però una ammonizione quantomeno discutibile. In generale prestazione in linea con quella dei compagni di reparto, pur priva di acuti quest'oggi.

Dal 73' Capello 7 - Come al solito, quando entra lui il Venezia cambia. Tagli, dribbling, conclusioni e passaggi chiave a profusione da parte del talentino ex Padova, che crea superiorità numerica cambiando le sorti dei suoi.

Lollo 6,5 - Gara solidissima da parte dell'ex Carpi: tiene bene le redini del centrocampo lagunare, dando ordine e chiudendo alla grande dove può.

Fiordilino 6,5 - Ottima prestazione dell'ex Palermo, che prova anche la conclusione dalla distanza dando così origine al corner che porterà al pari di Zigoni.

Aramu 6 - Gara di sofferenza, a tratti, per l'ex Torino, che si fa vedere come può sulla trequarti sbattendo alle volte su Brosco e sulle diagonali di Pucino.

Montalto 5,5 - Non la sua miglior prestazione, per utilizzare un eufemismo. Patisce senza dubbio la sterilità dei suoi davanti per larghi tratti della gara, ma non fa nulla per provare a cambiarne l'inerzia.

Dall'83' Zigoni 7,5 - Ci mette cinque minuti a rimettere in piedi la gara, pareggiando all'88' quando le speranze di portare punti a casa erano ormai poche. Tornato dall'infortunio è una delle certezze assolute a disposizione di Dionisi.

Bocalon 5 - Gara da dimenticare per l'ex Salernitana. Il suo unico acuto è una conclusione da casa sua finita abbondantemente fuori. Mai pericoloso dalle parti di Leali.