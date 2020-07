Le pagelle del Venezia - Capello delude ancora, Firenze da la scossa. Follia di Caligara

Lezzerini 6,5 - Altra dimostrazione di grande maturità e personalita per l'estremo difensore che da sicurezza a tutto il reparto difensivo. Incolpevole nell'occasione del gol del Pescara.

Lakićević 6,5 - In avvio fatica più del solito ad arrivare sul fondo, nella ripresa si riscatta ed offre puntuale l'assist a Firenze in occasione del vantaggio del Venezia.

Modolo 6,5 - Pronto riscatto del capitano dopo la prova opaca di Benevento. Gli avversari gli sbattono letteralmente addosso, padrone incontrastato sulle palle alte.

Ceccaroni 6 - Segue le direttive del compagno di reparto e si disimpegna in maniera efficace sia in fase di copertura che in quella di impostazione, facendo valere le sue doti tecniche.

Marino 6 - Nel primo tempo accompagno spesso e volentieri la manovra dei suoi. Nella ripresa un Zappa in versione super lo costringe sulla difensiva fino a quando non esce stremato. (Dal 63' Fiordaliso 6 - Dimostra una buona condizione atletica alternandosi con costanza nelle due fasi. Prova l'eurogol nel finale ma non ha fortuna).

Vacca 6,5 - Scelto da Dionisi come regista della squadra risponde con una prestazione importante. Grande abilità nel gestire il pallone anche nelle situazioni più difficili, sbaglia pochissimi palloni. (Dal 63' Monachello 5,5 - Entranto con tutt'altri propositi si ritrova ad agire da centrocampista aggiunto non riuscendo a far salire i suoi come vorrebbe il mister).

Fiordilino 6,5 - Da lui ci si aspettava la giocata che potesse scardinare la folta difesa avversaria. Stasera invece si fa apprezzare per la grande grinta e la lucidità con cui trascina i suoi dopo aver subito il gol del pareggio.

Maleh 6,5 - A conti fatti l'uomo pù pericoloso dei suoi. Fiorillo gli sbarra la strada dopo una percussione sensazionale. Indemoniato in mezzo al campo, a volte eccede con la foga. (Dal 53' Caligara 4 -Ingenuità se possibile ancora più decisiva di quella commessa da Galano che rimette in gioco una partita che sembrava segnata).

Capello 5 - Conferma di non vivere un momento particolarmente brillante non riuscendo quasi mai a rendersi pericoloso. Ingabbiato nel traffico tra le linee, finisce per oscurarsi dal match. (Dal 46' Firenze 6,5 - Puntuale inserimento e preciso colpo di testa che sembra inidirzzare il match in discesa. Galleggia bene tra le linee fino a quando l'espulsione di Caligara lo costringe ad arretrare il raggio d'azione).

Longo 6 - Gli arrivano davvero pochi palloni giocabili ma si fa ugualmente apprezzare per il lavoro di pressing e di difesa del pallone, specie nella fasi conclusive del match con i suoi in evidente debito d'ossigeno.

Montalto 6 - Un gol annullato, l'episodio che è costato l'espulsione di Galano e poco altro. In qualche maniera incide sul match. (Dal 71' Zuculini 6 - Entra col preciso ordine di dare sostegno ad un centrocampo in affanno e lui esegue alla lettera, disimpegnandosi in un pressing forsennato su chiunque gli si pari davanti).