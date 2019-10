Le pagelle del Venezia - Capello e Lollo note liete. Mamma mia Zuculini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 5,5 - Tre gol incassati e neanche una colpa su nessuno di essi. Simy, due volte, e Golemic colpiscono indisturbati. Non certo per errori dell’ex Avellino.

Fiordaliso 5,5 - Perde il duello con Molina che lo schiaccia in più di un’occasione. Soffre come tutto il reparto.

Modolo 5 - La fisicità di Simy, assieme al moto perpetuo di Messias e alla incursioni di Benali e Barberis sono un pacchetto niente male da affrontare. La sofferenza era prevista ma se il secondo gol del nigeriano era imprevedibile, sulla rete di Golemic che decide il match qualcosa in più si poteva fare.

Cremonesi 5 - Vedi Modolo.

Ceccaroni 5,5 - Anche se la sua professione è quella del difensore centrale oggi ha fatto ottime cose da terzino sinistro nonostante Molina e Mustacchio non siano clienti semplici. Sul primo gol di Simy si fa sovrastare dal colosso dei calabresi.

Lollo 6,5 -Tanta corsa e gioco in verticale. Sarebbe da clonare per l’abnegazione che mette sui ogni pallone. Prestazione ampiamente sufficiente nonostante la sconfitta. Dal 87’ Di Mariano - sv

Fiordilino 5 - La mattonella davanti alla difesa è la sua. Deve gestire i tempi di gioco del Venezia, ma contro una mediana di qualità e corsa come quella di Crotone soffre abbastanza. Nella ripresa viene travolto dalla compagine di Stroppa.

Maleh 5,5 - Corre tanto. Spesso rincorre. Rispetto all’altra mezzala (Lollo) appare in tono minore. Dall’80’ Zuculini 4,5 - Dieci minuti più spiccioli in campo e si fa notare per due cose: il fallo su Messias da cui nasce il gol del 3-2 e un cartellino giallo che serve solo a far perdere tempo prezioso. Male.

Aramu 6 - Ci mette nove minuti per sbloccare la partita e portare avanti i suoi sfruttando un assist di Capello. Svaria molto sulla trequarti ma nella ripresa finisce nell’ombra. Le sue giocate sono comunque un valore aggiunto importante per Dionisi.

Montalto 5,5 - Il pallone dell’1-0 sarebbe per lui ma non trova l’aggancio. Dopo pochi minuti prova il gol capolavoro di tacco trovando però Lezzerini attento. Prestazione concreta ma poco incisiva in avanti. Dal 59’ Bocalon 6 - Meno di dieci minuti in campo gli bastano per servire a Capello il pallone del 2-2

Capello 6,5 - Non vuole essere da meno di Simy e così sfodera una rete spettacolare come quella del nigeriano. Sicuramente il più pericoloso e il più in palla dei lagunari visti in campo assieme a Lollo.