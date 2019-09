Le pagelle del Venezia - Capello la sblocca, Bocalon chiude i giochi

Risultato finale: Entella-Venezia 0-2.

Lezzerini 6,5 - La traversa lo grazia respingendo fuori dalla linea l'occasione più nitida firmata Schenetti. Per il resto fa buona guardia.

Fiordaliso 6 - Qualche timida incursione offensiva, ma non si sbilancia mai troppo in avanti.

Modolo 6 - Con Cremonesi costituisce una diga piuttosto efficace e costringe gli attaccanti biancocelesti a cercare principalmente le conclusioni dalla distanza.

Cremonesi 6 - Non fa complimenti quando si tratta di contrastare l'avversario, anche in piena area, prendendosi forse qualche rischio di troppo.

Ceccaroni 6 - La prima parte della sua gara è di grande sostanza in entrambe le fasi, poi le tante energie spese lo frenano un po' e prima che vada in affanno Dionisi lo sostituisce. Dal 24' s.t.: Felicioli 6 - Entra in un momento delicato della gara e si dimostra attento nel fermare le ripartenze avversarie.

Lollo 6 - Tignoso nei contrasti, rende difficile all'Entella sviluppare gioco sulla sua fascia di competenza. Dal 10' s.t.: Maleh 5 - Entra in campo con un po' troppo agonismo e cade nella provocazione di Pellizzer guadagnandosi un rosso diretto forse eccessivo ma evitabile.

Vacca 6 - Esordio positivo anche se il suo apporto è un po' incostante. Dà vivacità al centrocampo arancioneroverde leggendo bene le situazioni di gioco. Dal 13' s.t.: Zuculini 6,5 - Innesca alcuni contropiedi interessanti tra cui quello che vale il raddoppio di Bocalon. Ottimo impatto sulla gara, anche se con il suo ingresso il Venezia perde qualcosa in termini di copertura.

Fiordilino 5,5 - Gara senza squilli per il centrocampista, che spesso si limita a coprire in occasione delle ripartenze biancocelesti.

Capello 7 - Non lascia respiro alla retroguardia dell'Entella che deve fare gli straordinari per tenerlo d'occhio. Capitalizza al massimo la palla migliore di tutti i 90 minuti. Cecchino.

Montalto 6,5 - Tanto lavoro di sponda, agisce da perno della manovra offensiva anche se non ha tra i piedi occasioni degne di nota. Ottima l'intuizione per il gol di Capello.

Bocalon 7 - Sviluppa contropiedi insidiosi ogni qualvolta gliene capiti la possibilità, fino all'azione del definitivo 2-0. Dimostra di saper leggere al meglio le situazioni offensive, da vero attaccante di razza.