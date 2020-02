Le pagelle del Venezia - Capello la sblocca, Lollo troppo ruvido

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lezzerini 6,5 - Risponde presente quando chiamato in causa, e dà spesso sicurezza al reparto.

Lakicevic 6,5 - Spinge davvero tanto, creando opportunità di passaggio ai suoi centrocampisti.

Modolo 6 - Sbaglia qualche disimpegno alle volte, ma offre la solita grinta da capitano.

Cremonesi 6,5 - Certezza, come suo solito. Solido e roccioso l'ex Crotone.

Ceccaroni 6,5 - Mette tantissimi cross, e si propone tantissimo in avanti.

Lollo 5,5 - Un po' troppo ruvido a centrocampo, soffre alle volte gli inserimenti avversari.

Dal 68' Caligara 6 - Dà respiro alla manovra, facendo ben girare il pallone.

Fiordilino 6,5 - Si scambia spesso la posizione con Lollo, dando il suo meglio da mezzala ottima in transizione.



Maleh 6,5 - Preztazione positiva quest'oggi: abile in transizione offensiva, copre anche bene ringhiando sugli avversari.



Aramu 6 - Fa tanto lavoro sporco, una novità per il suo ruolo. Decisivo, però, in fase di transizione.

Dall'81' Fiordaliso sv -

Monachello 5,5 - Non bene quest'oggi, si vede poco in avanti e mai in conclusione.

Dal 68' Longo 6 - Esordio positivo per l'ex Inter, arrivato da pochi giorni. Mette timore alla difesa avversaria.

Capello 7 - Gol da squalo vero, mette la sua firma sullo 0-1 con una zuccata pregievole.