Le pagelle del Venezia - Coppolaro croce e delizia, Domizzi è l'anima

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Vicario 6,5 - Se il Venezia resta attaccato alla partita fino alla fine e agguanta il pareggio deve ringraziare soprattutto il suo portiere per almeno tre interventi di grande spessore. Strepitoso nel finale su Monachello.

Coppolaro 6 - Croce e delizia. Perché vince tanti duelli nell'uno contro uno con Marras, ma si fa sfilare alle spalle da Mancuso in occasione della rete del 2-1.

Modolo 5 - Sfiora il gol nella ripresa, ma sbaglia sul gol di Brugman, non mantiene la marcatura, è fuori posizione. Ma in altre circostanze risponde presente.

Domizzi 7 - Il cuore e l'anima di questo Venezia. Non per nulla è capitano. L'ex Napoli sigla due rigori con grandissima freddezza e firma completamente il pari, perdendo anche un po' la testa nel finale. L'uomo della provvidenza.

Di Mariano 6 - Comincia bene, è tra i più intraprendenti, ma deve arrendersi ancora una volta alla pubalgia.

Segre 6 - Un paio di buone giocate subito e per un tempo regge buoni ritmi. Nella ripresa scompare un po', ma è lui a conquistare il rigore nel finale.

Schiavone 5,5 - A corrente alternata. Per tratti di partita è in tutte le azioni, per altri tratti si vede troppo poco.

Besea 6,5 - Cosmi lo richiama fin dall'inizio, lui allora cambia la testa e sforna una prestazione molto interessante. Il ragazzo scuola Modena centra, calcia e lavora per i compagni.

Mazan 6 - Attento a chiudere sempre la diagonale, è bravo anche nella spinta. Nel primo tempo è tra i migliori in campo, poi la parabola discendente.

Bocalon 5,5 - Apporto nullo, se non per il rigore dubbio fischiato su di lui. Almeno una nota positiva nel suo opaco pomeriggio.

St Clair 6 - Sbaglia qualche stop di troppo, ma l'impegno non manca. Il ragazzo ha voglia di fare bene e si vede nella sua intrapredenza.