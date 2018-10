Le pagelle del Venezia - Di Mariano in gol, male la difesa

Risultato finale: Venezia-Hellas Verona 1-1.

Vicario 6.5 - Forse poteva fare qualcosa di più sul gol, ma la doppia deviazione lo ha mandato fuori giri. Compie un paio di parate decisive, soprattutto su Ragusa.

Bruscagin 5.5 - Non spinge moltissimo e si vede. Dalla sua corsia il Verona affonda troppo nel primo tempo. Nella ripresa alza il ritmo, ma la prova resta insufficiente.

Domizzi 5.5 - Troppa fretta nella fase di impostazione, spesso cerca la giocata forzata. Qualche sbavatura di troppo anche in fase di lettura.

Modolo 6 - Leggermente più preciso rispetto al compagno di reparto, il terreno di gioco non lo aiuta di certo.

Garofalo 5.5 - Nei contrasti manca rispetto ai compagni, sulle seconde palle arriva spesso in ritardo.

Segre 6 - Uno dei più propositivi, nel primo tempo spreca una buonissima occasione. Si sacrifica molto. (Dal 68' Marsura 6 - Qualche tiro in porta, aiuta la squadra ad alzare il ritmo).

Bentivoglio 6 - Soffre nella prima parte di gara, poi riesce ad alzarsi tra le linee. Quando può prova anche la conclusione.

Schiavone 5.5 - Pericoloso in un paio di occasioni, ma in fase di non possesso soffre davvero molto. Serve più intensità nella sua zona di campo.

Di Mariano 7 - Segna il gol del pareggio, arrivando in anticipo su un pallone lasciato in area dalla difesa. Gioca una bellissima partita, bene soprattutto nei movimenti. (Dall'83' Suciu s.v.).

Litteri 5.5 - Non ha molte occasioni da gol, anche perché lo servono poco. Ma nei momenti decisivi non si fa trovare pronto. (Dall'88' Geijo s.v.).

Falzerano 6.5 - Spesso si innamora troppo della palla e non la passa mai. Ma quando si accende il Venezia cambia totalmente faccia.