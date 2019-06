Le pagelle del Venezia - Difesa rivedibile, Zigoni graffia ancora

Salernitana-Venezia 2-1

Gianmarco Zigoni

© foto di Federico Gaetano

Vicario 5,5 - Sul primo gol si vede sbucare Djuric dinanzi e non può nulla. Decisamente rivedibile, invece, sul raddoppio di Jallow, quando si lascia ingannare da un rimbalzo velenoso.



Zampano 6 - Non fa mai mancare il suo apporto alla fase offensiva e scodella diversi cross invitanti per Bocalon. In difesa soffre tremendamente le accelerazioni di Jallow e prova a contenerlo.



Coppolaro 6 - Qualche sbavatura in difesa, dove Djuric è letteralmente immarcabile, specialmente sulle palle alte. Si rifà nel finale con un traversone perfetto per l'incornata vincente di Zigoni.

Modolo 5 - Djuric è un clinte difficile e lui non riesce mai a prendergli le contromisure. Concede troppo spazio di manovra a Jallow in occasione del raddoppio. Nella ripresa sciupa un'ottima occasione di testa.

Bruscagin 5 - Poco propositivo, si limita alla fase difensiva. Orlando lo tiene spesso in apprensione, mentre in occasione del vantaggio di Djuric viene letteralmente sovrastato da Djuric.

Lombardi 6 - Si accende a sprazzi, facendo comunque intravedere il suo talento. Chiama in causa Micai nel primo tempo con una rasoiata dal limite, mentre nella ripresa serve un pallone d'oro per Modolo, che si divora il gol.

Schiavone 6 - Battagliero e grintoso, aiuta la squadra nella doppia fase. Sporca diverse linee di passaggio rivelandosi prezioso in recupero.

Bentivoglio 5,5 - Fatica inizialmente a trovare le distanze in campo e a costruire la manovra offensiva. Cresce nella ripresa, ma dai suoi piedi ci si attendeva qualche giocata in più.

Pinato 6,5 - Per lunghi tratti il più pericoloso del Venezia. Quando rientra dalla destra e punta la porta col suo mancino tiene in apprensione i difensori granata. Cicca qualche conclusione, ma sfiora un gran gol nella ripresa. Intraprendente. Dal 90' Segre sv

Bocalon 5 - Impalpabile, i difensori granata gli mettono la museruola. Prova costantemente ad attaccare il primo palo, ma i suoi colpi di testa non vanno mai a bersaglio. Dal 63' Rossi 6 - Sfiora il clamoroso pareggio nel finale con una torsione aerea in piena area.

Pimenta 5 - Inizio vivace, ma poi finisce con l'eclissarsi nel reticolo difensivo granata. Non riesce mai a creare pericoli dal suo lato. Dal 54' Zigoni 6,5 - Ancora una volta entra e mette la firma nel finale, realizzando un gol importante che permette ai suoi di mantenere aperta la contesa in vista del ritorno.