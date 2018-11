Le pagelle del Venezia - Domizzi, un leone sempreverde. Stentano i talenti

© foto di Federico Gaetano

Vicario 6,5 - S'è conquistato i gradi del primo portiere e ora se li tiene stretti a suon di buone prestazione. Clean sheet meritato, bravo nell'intervento su Djuric nella ripresa.

Bruscagin 6,5 - E' un destro che gioca a sinistra e si vede quando deve crossare, poiché è sempre costretto a rientrare. A volte dunque è impreciso, ma è già ottimo il fatto che ci arrivi sul fondo. Bene in entrambe le fasi.

Domizzi 7 - Il migliore in campo per distacco. In difesa è garanzia di solidità, un vero e proprio leone, un combattente nato. In attacco è bravo e fortunato nel trovare il tap-in vincente sull'errore di Micai. A 38 anni in Serie B fa ancora la differenza.

Modolo 6 - E' costretto spesso a fare a sportellate con Djuric e riesce così a contenerlo quasi sempre. Prestazione positiva.

Zampano 6 - Ottima fase difensiva su Vitale, non permette mai il traversone a quest'ultimo. Prende una botta, ma stringe i denti, resta in campo e lotta.

Suciu 6 - Gara importante nelle due fasi. Quando può, sfrutta le sue doti di tiro e ci prova dalla distanza, senza però trovar successo.

Bentivoglio 6 - E' lui, più di altri, che fa girare la squadra per il verso giusto. Detta bene i tempi, poi nella ripresa marca ad uomo Di Tacchio.

Falzerano 5,5 - Al Venezia oggi mancano solo gli uomini di maggior talento. Tra questi il numero 23, che a parte qualche lampo sporadico si vede poco.

Citro 5 - Doveva dare il cambio di passo, maggiore qualità, ma la prova non è riuscita come Zenga si aspettava. Viene sempre chiuso, fa fatica a trovare la posizione. Quando la Salernitana si scopre un po' e lui ha più spazio, viene sostituito. Dal 72' Segre 6 - Venti minuti in campo gli bastano per andare vicino al gol e dare intensità. Buon impatto.

Di Mariano 6 - Sempre marcato, ha poco spazio ma ci mette tanto impegno, rientra anche in difesa e quando può cavalca su tutta la corsia. Dall'89' St Clair s.v.

Litteri 5 - Viene ingabbiato dalla difesa della Salernitana, ha pochi palloni giocabili e così non si rende mai pericoloso. Dal 59' Vrioni 6 - Entra bene, combatte là davanti e nel finale si sacrifica dietro.