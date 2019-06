Le pagelle del Venezia - Eurogol di Modolo, polveri bagnate in attacco

Venezia-Salernitana 1-0 (2-4 rig.)

Marco Modolo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 6 – Poco impegnato, ma sempre sicuro nelle uscite. Sul rigore di Casasola indovina la traettoria ma non riesce a toccarla.

Bruscagin 6 – Contiene ottimamente Casasola annullandolo. Spinge poco, ma ci mette tanta sostanza, giocando a volte come centrale aggiunto.

Modolo 7 – Realizza un gol tanto bello quanto importante, con una giocata da attaccante consumato. Protagonista anche in occasione dell’altro episodio chiave, il rosso per Minala, che gli rifila una gomitata volontaria. Spesso deciso su Anderson e Djuric, fornisce una prestazione autoritaria. Dal 68' Coppolaro 5 - Calcia alle stelle il rigore che spiana la strada al successo granata.

Domizzi 6 – Guida la difesa con grande personalità, concedendo poco a Djuric e soci. Apre la lotteria dei rigori con un'esecuzione perfetta, ma non basta.

Zampano 6 – Motorino infaticabile sulla sinistra, dove spinge con costanza creando spesso superiorità dal suo lato. Bravo anche in copertura, dove limita le scorribande di Lopez. Col passare dei minuti cala comprensibilmente di tono, sbagliando anche appoggi elementari.

Lombardi 6,5 – Inizio gara opaco per il numero 23, che fatica a trovare la corretta posizione in campo e si scambia spesso fascia con Pinato. Cresce col passare dei minuti e, dando il meglio di sé sulla destra, dove crea diversi grattacapi alla Salernitana. Chiama in causa due volte Micai nei novanta minuti, costringendolo a due interventi decisivi.

Schiavone 5,5 – Fornisce il solito apporto in termini di dinamismo al centrocampo di Cosmi, accompagnando sempre la manovra ma limitandosi spesso al compitino. Non riesce mai a pungere con i suoi inserimenti. Dal 112' Suciu sv

Bentivoglio 5,5 – Detta i tempi della manovra verticalizzando appena possibile per lo scatto delle punte. Mette ordine a centrocampo, disputando una buona prova, ma pesa il rigore sbagliato nella lotteria conclusiva.



Pinato 5 – Meno propositivo della gara d’andata, offre pochi spunti degni di nota. Nella ripresa ha sul destro la palla della salvezza, ma calcia scoordinato spedendo alto.



Bocalon 5 – Pronti via si divora un gol già fatto, provocando le ire di Cosmi. Tanta generosità da parte del centravanti, che ripiega spesso in difesa. Poco lucido, commette spesso falli evitabili. Dal 67' Zigoni 6 - Una minaccia costante per i difensori granata. Sempre ben appostato, sfiora l'eurogol con un pallonetto dalla distanza che per poco beffa Micai.

Rossi 5,5 – Si accende a sprazzi, offrendo qualche giocata interessante. Con la sua corsa dà profondità alla squadra, ma Mantovani gli si francobolla concedendogli poco. Dal 96' Pimenta 5,5 - Il suo ingresso non fornisce l'apporto sperato, risultando spesso confusionario palla al piede.