Le pagelle del Venezia - Firenze ingresso decisivo, Maleh ispirato

Risultato finale: Venezia-Ascoli 2-1.

Lezzerini 6 - Non può nulla sul gran gol di Scamacca, fa correre qualche brivido con alcune parate in due tempi ma nel complesso fa buona guardia.

Fiordaliso 6 - La corsia di destra del Venezia non è particolarmente pungente. Se la deve vedere con gli affondi di Sernicola che nel primo tempo impegna spesso la difesa di casa.

Casale 6 - Disturba quanto basta Ninković costringendolo a sprecare una delle occasioni più clamorose per l'Ascoli. Non si tira indietro nei duelli ruvidi con gli attaccanti avversari.

Ceccaroni 5,5 - Il possente Scamacca è un cliente difficile specialmente per l'ottimo senso della posizione che lo porta spesso ad agire sul filo del fuorigioco. Non sempre trova i tempi giusti per contenere le sfuriate dell'Ascoli

Molinaro 6 - Insieme a Ceccaroni si lascia bruciare da Scamacca in occasione del momentaneo 1-1. Meglio in fase di spinta dove mette in mostra buone intuizioni in collaborazione con Maleh.

Vacca 5,5 - Fatica ad esprimersi nell'arco del primo tempo, appare più incisivo nella ripresa ma Dionisi decide di giocare la carta Caligara. Dal s.t.: Caligara 6 - Il passo è migliore rispetto al compagno.

Fiordilino 6 - Accerchiato dal folto centrocampo dell'Ascoli, non si esprime al meglio ma riesce a far sentire la sua presenza in fase di impostazione.

Maleh 6,5 - Dialoga con costrutto con Molinaro e Firenze, conferendo dinamicità alla fascia sinistra. E' da qui che il Venezia costruisce i maggiori pericoli, soprattutto nella prima parte di gara. Dal 32' s.t.: Modolo n.g. - Troppo pochi i minuti a disposizione per poter incidere.

Aramu 6,5 - Gioca meno di mezz'ora ma riesce a lasciare il segno con un colpo di testa che definisce la traiettoria perfetta per il momentaneo 1-0. Lascia il campo per un infortunio. Dal 28' p.t.: Firenze 7 - Ottimo l'impatto sulla partita. Si fa subito trovare pronto a ricevere i suggerimenti dei compagni e con un calcio di punizione trasformato magistralmente regala la vittoria al Venezia.

Capello 6 - Molto vivace nella prima parte della gara, propizia il gol di Aramu e va vicino alla marcatura personale. Con il passare dei minuti si spegne un po'. Dal 15' s.t.: Zigoni 6,5 - Restituisce vivacità all'attacco del Venezia.

Longo 6 - Meno in evidenza rispetto ai compagni del reparto offensivo, cerca di tenere comunque impegnata la difesa ospite. Dal 32' s.t.: Lollo n.g. - Entra con piglio combattivo per l'ultimo intenso quarto d'ora.