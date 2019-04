Le pagelle del Venezia - Garofalo inesauribile, Bocalon isolato

Risultato finale: Venezia-Cittadella 1-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 6 - E' attento e reattivo, non si lascia sorprendere dai tiri dalla distanza degli attaccanti avversari. Incolpevole sul gol del pareggio.

Coppolaro 6,5 - Generoso, non si risparmia anche a costo di rischiare qualcosa in termini disciplinari.

Modolo 6,5 - Perno della difesa, ha il merito di sbloccare la gara con un gran gol (anche se in sospetto fuorigioco), ma macchia la prestazione perdendosi Panico in occasione del pareggio.

Fornasier 6 - Qualche imprecisione all'inizio, poi acquista fiducia con il passare dei minuti.

Bruscagin 6,5 - Lotta e si propone con grande costanza in avanti. Qualche sbavatura in fase difensiva, con un intervento rischiosissimo su Bussaglia che per un attimo sembra costare il rigore.

Zennaro 5,5 - Va vicino al raddoppio in apertura di primo tempo, per il resto fatica a mettersi in evidenza.

Dal 14' s.t.: Segre 5,5 - Non cambia l'inerzia della partita, con il Venezia che fatica a mantenere il possesso palla a centrocampo.

Schiavone 6 - La diga del Cittadella sortisce gli effetti sperati isolando l'attacco lagunare e costringendo i centrocampisti a cercare i lanci lunghi o i tiri da fuori. Incompleto.

Pinato 5,5 - La densità del centrocampo a cinque non frutta al Venezia l'adeguata efficacia nella costruzione della manovra, e spesso gli attori della mediana restano a corto di idee.

Dal 3' s.t.: St Clair 6 - Cosmi aveva speso per lui parole di elogio in conferenza stampa, e lo sceglie per ridare vivacità alla manovra del Venezia. Fatica però ad entrare in partita e si accende solo nei minuti finali.

Garofalo 7 - Motore inesauribile, attacca con costrutto e difende con mestiere. Serve a Modolo un pallone col contagiri da distanza siderale che frutta l'1-0.

Bocalon 5,5 - Poco servito e ben controllato dai centrali del Cittadella, non risulta mai pericoloso. Isolato.

Rossi 6 - Anche Rossi soffre la mancanza di rifornimenti da parte del centrocampo, ma fa più movimento e riesce a fornire qualche spunto in più per la manovra offensiva.

Dal 31' s.t.: Vrioni s.v. - Qualche guizzo ma nel complesso i minuti in campo sono troppo pochi per giudicarlo.