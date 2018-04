Le pagelle del Venezia - Geijo super, Stulac sottotono

Risultato finale: Venezia-Virtus Entella 2-0.

Audero 6.5 - Subisce un paio di tiri verso la porta e interviene con due grandissimi interventi. Per il resto del match è uno spettatore non pagante.

Andelkovic 6 - Non ha molto lavoro da svolgere, difende con attenzione e non lascia mai spazio. Controlla molto bene anche gli inserimenti dei centrocampisti ospiti.

Modolo 6.5 - Gestisce come al solito tutta la linea difensiva, praticamente imbattibile nelle imbucate e in copertura.

Domizzi 6 - Bene sui palloni alti, quando po’ si spinge anche in attacco. L’esperienza aiuta praticamente tutta la squadra.

Frey 6 - Inizia molto bene il match, spingendo quando trova spazio. Molto utile anche in copertura, è costretto ad uscire per via di un problema fisico. (Dal 37’ Bruscagin 6 - Entra bene in campo, lascia poco spazio alle giocate degli ospiti. Quando può si propone in attacco).

Falzerano 7.5 - Oltre al gol gioca un match incredibile, con inserimenti e giocate di qualità. È lui l’ago della bilancia di questa sfida.

Stulac 6 - Qualche errore di troppo nel primo tempo, poi nella ripresa viene pressato meno e gioca una buona gara in entrambe le fasi.

Pinato 6.5 - Si vede poco, ma ogni volta sceglie la giocata giusta. Recupera molti palloni, non concede molti spazi all’Entella.

Garofalo 6 - Buona gara in copertura, pensa più a difendere che ad attaccare. Quando trova spazio di propone in avanti.

Litteri 6 - Si sacrifica molto, ma si vede meno in fase offensiva. Quando riesce a trovare lo spazio per calciare , diventa pericoloso. (Dal 72’ Zigoni 6 - Entra bene in campo, diventa un punto di riferimento).

Geijo 8 - Gioca una partita maiuscola. Oltre l’assist e il gol, fa sponde e reparto da solo. Sbaglia pochissimo, molla soltanto quando esce dal campo tra gli applausi. Tutti meritati. (Dall’87’ Fabiano s.v.).