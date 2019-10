Le pagelle del Venezia - Gol dell'ex per Bocalon, bene la difesa

Riccardo Bocalon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 6 - Attento in uscita e bravo a dare sicurezza a tutto il reparto difensivo.

Fiordaliso 6 - Nel primo tempo resta un po' bloccato, stringendo spesso verso il centro per dar man forte ai compagni di reparto. Spinge di più nella ripresa.

Modolo 6,5 - Inizialmente in sofferenza sui tagli in profondità degli attaccanti granata, prende col passare dei minuti le contromisure divenendo insormontabile.

Cremonesi 6,5 - Ingaggia un duello maschio con Djuric, limitando il bosniaco. Ottima la sua prova.

Ceccaroni 6,5 - Spinge con costanza, sovrapponendosi spesso a Di Mariano. In fase difensiva a tratti fatica contro lo straripante Kiyine, ma ci mette tanta abnegazione fino ad uscire stremato. Dall'85' Casale sv

Zuculini 6 - Lotta in mezzo al campo con grande intensità, facendosi vedere anche in zona avanzata. Nella ripresa rischia ingenuamente il doppio giallo con un evitabile intervento in ritardo.



Fiordilino 6,5 - Tocca un'infinità di palloni, fa partire l'azione e rende fluida la manovra. Mai una giocata superflua e tanta concretezza.

Lollo 6 - Gara di sostanza per il centrocampista schierato a sorpresa da Dionisi. Fin quando resta in campo dà man forte a Ceccaroni raddoppiando spesso Kiyine. Dal 52' Maleh 5,5 - A parte qualche giocata, va in enorme sofferenza sugli esterni granata, rimediando anche l'ammonizione.

Di Mariano 6,5 - Non è ancora al top della condizione, ma quando accelera è capace di fendere la difesa granata. Costringe Kiyine e Karo all'ammonizione, avvia l'azione del vantaggio con un geniale e delicato appoggio di petto. Dal 70' Aramu 6 - Gioca pochi palloni, ma dona forze fresche nel finale.

Capello 6,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo non dando punti di riferimento. Rifinisce l'azione in occasione del vantaggio, quando serve un gran pallone a Bocalon.

Bocalon 6,5 - Realizza il più classico dei gol dell'ex, bucando con freddezza Micai al termine di una grande azione corale e decidendo la gara. Mezzo voto in meno per la plateale simulazione nella ripresa.