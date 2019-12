Le pagelle del Venezia - Lezzerini croce e delizia, male l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 7 - Non è impeccabile sul secondo gol, soprattutto perché la conclusione di D’Urso era centrale. Per il resto molto bene, soprattutto nel tempismo sulle uscite. Nella ripresa salva i suoi in un paio di occasioni: se il Venezia resta in vita fino all’ultimo lo deve soprattutto a lui.

Lakicevic 6 - Spinge molto sulla destra, arriva più volte al cross verso il centro dell’area di rigore. In difesa regge.

Cremonesi 5.5 - Ogni tanto perde di vista Diaw, per tutta la partita una spina nel fianco. Sul gol di D’Urso concede troppo spazio al numero dieci avversario. (Dall’80’ Caligara s.v.)

Modolo 5.5 - Anche lui, come il compagno di reparto, ha il suo gran da fare. Marca a tutto campo gli avversari, ma spesso si ritrova fuori posizione e sulla prima rete incassata è molta la distanza tra lui e Cremonesi.

Ceccaroni 6.5 - Molto più difensiivo rispetto a Lakicevic, soffre un po’ di più le discese di Ghiringhelli soprattutto nella prima frazione di gioco. Così e così, nella ripresa trova il gol che riaccende le speranze.

Maleh 5.5 - È il primo calciatore del Venezia, seppur dopo mezzora, a calciare verso la porta avversaria. Si muove molto, anche se soffre maledettamente gli inserimenti senza palla di Vita. Nella ripresa è discontinuo e impreciso.

Fiordilino 6 - Prova sempre a costruire gioco, battaglia con gli avversari su ogni pallone. Dionisi lo inverte pure con Suciu ad un certo punto per alzare il tasso qualitativo del centrocampo a destra.

Suciu 5.5 - Meno brillante del solito, forse paga anche un po’ la stanchezza. Perde qualche pallone di troppo, impreciso nei passaggi. (Dal 46’ Di Mariano 5.5 - Entra per dare qualità e peso in avanti, ma si nota molto poco.)

Aramu 5 - Anche lui fatica ad entrare nel vivo del gioco e nel primo tempo si nota soprattutto per un brutto fallo ai danni di un calciatore avversario che gli costa il cartellino giallo. Nella ripresa si fa espellere per somma di ammonizioni. Giornata no.

Montalto 5.5 - Si muove molto, ma viene servito poco e male dai compagni. Gira a vuoto tra le maglie dei difensori granata, non ha occasioni per incidere a parte un colpo di testa nella ripresa.

Capello 5.5 - Qualche giocata delle sue, ma anche lui meno incisivo rispetto al solito. Resta comunque il calciatore più imprevedibile negli ultimi trenta metri. (Dal 60’ Senesi 5.5 - Dà un po' di fisicità in mezzo, entra nel momento più delicato dell'incontro ma non brilla.)