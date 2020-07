Le pagelle del Venezia - Lezzerini il migliore in campo, Molinaro non molla mai. Soffre Lakicevic

Risultato finale: Spezia-Venezia 0-1

Lezzerini 7 - Questi tre punti sono soprattutto merito dell'estremo difensore lagunare, insuperabile questa sera. Tre parate fondamentali, capolavoro sul mancino dalla distanza di Acampora.

Lakicevic 5 - L'unica nota stonata nella serata del Picco per il Venezia, la squadra di Dionisi soffre lungo la corsia destra e il terzino non riesce mai a tenere a bada le avanzate di Marchizza e Gyasi.

Riccardi 6,5 - Non parte benissimo il giovane difensore ex Lecce, si prende un giallo e rischia qualcosa. Con il passare dei minuti alza i giri del motore e dell'attenzione, marca bene Nzola senza lasciargli spazio.

Ceccaroni 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del centrale lagunare, nei momenti di maggiore difficoltà riesce bene a serrare le fila con il compagno di reparto e lo Spezia non sfonda mai centralmente.

Molinaro 6,5 - L'esperienza conta, soprattutto in partite come queste dove la posta in palio è altissima. Prova impeccabile per l'ex Juventus, presidia la corsia mancina senza lasciare varchi per Ragusa.

Lollo 6 - Gara senza sbavature per l'ex Carpi, battaglia spesso con Mora prendendosi anche la punizione dal quale arriva il palo di Aramu. Tanto sacrificio nel secondo tempo. (Dal 87' Monachello sv).

Vacca 7 - Tra i migliori in campo del Venezia, la sua partita dura meno di un'ora ma da tutto sia in fase di costruzione che di copertura. Si propone, controlla e scarica per i compagni. Tutto quello che deve fare un mediano. (Dal 57' Suciu 6 - Anche lui si sacrifica soprattutto nel finale di partita).

Maleh 6,5 - Ormai è diventato praticamente un punto fermo per i lagunari, una certezza in mezzo al campo. Fastidioso quando attacca l'area di rigore avversari, aggressivo sui portatori di palla avversari.

Aramu 7 - Il suo ritorno è una manna dal cielo per Dionisi, gioca tra le linee senza dare punti di riferimento agli avversari e sigla il vantaggio su calcio di rigore. Sfiora il capolavoro con il palo colpito su punizione. (Dal 57' Firenze 6 - Un giallo e tanto sacrificio).

Capello 6,5 - Si sacrifica come pochi, calcia soltanto una volta impegnando Scuffet ma il suo lavoro oscuro è oro colato per i lagunari. Ripiega per dare una mano in mezzo al campo quando serve. (Dal 71' Marino 6,5 - Ci mette anche del suo per conquistare tre punti fondamentali).

Longo 6 - Non è facile giocare una partita del genere per una prima punta come l'ex Inter, quando riceve palloni giocabili è utile alla manovra. Fa sempre a sportellate quando chiamato in causa. (Dal 87' Fiordaliso sv).