Le pagelle del Venezia - Lezzerini para, attacco in difficoltà

Risultato finale: Venezia-Benevento 0-2

© foto di Federico Gaetano

Lezzerini 6.5 - Beffato in entrambe le circostanze, per il resto eccelle almeno in due occasioni con belle parate.

Fiordaliso 5.5 - In fase di proposizione dell'azione si fa vedere, in quella difensiva, però, non è irreprensibile.

Modolo 5.5 - Match altalenante, non riesce ad essere sempre lucido. Sorpreso come il resto della difesa in occasione delle reti avversarie.

Casale 6 - Tiene botta a Coda e compagni, malgrado la giovane età non si demoralizza, sbaglia pochissimo.

Ceccaroni 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Suciu 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. (dal 74' Lollo s.v.- )

Fiordilino 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco.

Zuculini 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dal 58' Montalto 5.5 - Poco o nulla il suo apporto alla gara.)

Aramu 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza.

Bocalon 5.5 - Pochi palloni, diventano sei le partite senza gol. (dall'85' Di Mariano s.v. )

Capello 5.5 - Non riesce a sfondare il muro della difesa del Benevento. La squadra di Inzaghi concede poco o nulla agli attaccanti.