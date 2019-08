Le pagelle del Venezia - Lezzerini para, Bocalon delude

Risultato finale: Venezia-Cremonese 1-2

Lezzerini 7 - non può nulla sulle reti avversarie, ma è bravissimo su Ciofani.

Fiordaliso 6 - Non dispiace in fase difensiva, spinge appena può in difesa.

Cremonesi 6 - Finché rimane in campo dà il suo solito contributo. Un guaio muscolare lascia i suoi senza la sua grande esperienza. (dal 50' Casale 6 - Non commette sbavature evidenti).

Modolo 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa. Esordio con fascia da capitano bagnato con il gol del pareggio.

Felicioli 6 - Dinamismo sulla fascia a fasi alterne. Parte forte poi si assesta.

Zuculini 6.5 - Quantità e qualità a centrocampo. A fiammate nella ripresa, sfiora il gol in due circostanze.

Fiordilino 6.5 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, sale di ritmo nella ripresa.

Caligara 5.5- Schierato a sorpresa patisce un po' l'emozione. Non riesce ad essere fluido in entrambe le fasi, ma crescerà. (dal 62' Lollo 6 - Ci prova, ma senza esito.)

Aramu 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria nel primo tempo, ficcante anche nella ripresa, cede solo nel finale.

Capello 5.5 - Il debutto con la nuova maglia non è indimenticabile. Da affinare l'intesa con Bocalon. (dall'87' Zigoni s.v. - )

Bocalon 5.5 - Fa a sportellate con la difesa della Cremonese, ma ne esce sconfitto.