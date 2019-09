Le pagelle del Venezia - Lezzerini positivo, Aramu gesto incomprensibile

Venezia-Chievo 0-2

Lezzerini 7 - Non può fare nulla sul gol di Giaccherini. Evita un passivo ancora maggiore con due interventi importanti su Vignato e Vaisanen.

Fiordaliso 5,5 - Rispetto a Felicioli si vede meno in fase offensiva. Questo anche perché sulla sua fascia il Chievo attacca molto con la catena Brivio-Obi che lo costringe a stare più basso e accorto.

Modolo 6 - Sulle palle alte è sicuro e solido.

Cremonesi 4,5 - Ha sulle spalle tutta la responsabilità per il gol del vantaggio di Giaccherini: commette un errore grave, lisciando la palla dopo un passaggio orizzontale di Modolo.

Felicioli 6 - Ha dei strappi devastanti. Quando parte non lo prendono e, soprattutto nelle battute iniziali della gara, con le sue discese crea più di un pericolo al Chievo.

Zuculini 6 - Sua la prima occasione della gara: interno destro da fuori area ben parato da Semper. Uno dei più positivi del Venezia, non ha mai mollato nonostante le enormi difficoltà di oggi (dal 70' Di Mariano 5,5 - Fa quel che può. Sicuramente dimostra di avere tanta voglia.)

Fiordilino 6 - Quando il Venezia ha la palla è molto utile e spicca la sua tecnica. Ma dopo la prima parte di gara è il Chievo a tenere costantemente il possesso. Nel finale fa ammonire Obi con una bella giocata.

Maleh 5,5 - Spesso corre a vuoto: paradossalmente cresce nel finale (dal 79' Lollo s.v.)

Aramu 3 - Rovina la partita del Venezia con una colossale ingenuità: calcetto a palla lontana, da dietro, a Esposito. Il tutto per di più sotto gli occhi dell'arbitro Ros che non esita a tirare fuori il cartellino rosso dopo 5 minuti.

Bocalon 5,5 - In dieci, senza un trequartista, non ha rifornimenti. L'unica cosa che può fare è lottare e lo fa per quasi tutta la partita.

Montalto 5 - Come per il suo compagno gara molto complicata: non ha palle giocabili ed è sempre girato di spalle verso la porta (dal 71' Capello 5 - Entra quando ormai la gara è già virtualmente finita.)