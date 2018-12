Le pagelle del Venezia - Litteri a segno, Di Mariano delude

Risultato finale: Venezia-Carpi 1-1

Vicario 6 - Si fa beffare dalla conclusione di Suagher, per il resto fa buona guardia.

Zennaro 6.5 - Ottima prova del giocatore classe 2000: spinta, corsa e cuore. E se avesse segnato il gol del 2-1 la gara sarebbe stata perfetta. (Dall' 82' Marsura s.v. - ).

Domizzi 6- Prestazione sufficiente per il centrale. Grinta da vendere e pulizia negli interventi.

Modolo 6.5 - Lavoro prezioso in difesa. Si integra bene con i compagni.

Bruscagin 6 - Si propone con continuità in attacco andando più val tiro. Spina nel fianco del Carpi in particolare nella ripresa.

Segre 6 - Bravo in entrambe le fasi. Cala alla distanza.

Bentivoglio 6 - Si fa sentire in fase di interdizione, tanti palloni toccati. Appena può si propone anche in avanti.

Garofalo 6 - Buona spinta in avanti, si propone anche al tiro, ma non è fortunato.

Pinato 5.5 - Si accende a tratti. Può fare molto di più. Esce dopo un tempo per scelta tecnica. (Dal 46' Schiavone 6.5 - Si dà da fare in mezzo al campo ed è pericoloso anche in due circostanze).

Citro 6.5 - L'impegno c'è anche se alle volte è un po' troppo precipitoso. Le qualità, però, si confermano.

Di Mariano 5 - Pochi guizzi, ben marcato dalla difesa avversaria. Zenga lo cambia dopo un tempo. (Dal 46' Litteri 6.5 - Non solo il gol su rigore, ma anche movimento in area di rigore).