Le pagelle del Venezia - Longo da categoria superiore, bene Aramu

Risultato finale: Pisa-Venezia 1-2

Pomini 6 - Nulla da fare su gol di Masucci, per il resto fa buona guardia.

Fiordaliso 6 - Fuori per infortunio, prima non aveva demeritato, tutt'altro. (dal 23' Lakicevic 6 - Grintoso sulla fascia.)

Riccardi 6.5 - Regge l'urto avversario, si integra bene con Ceccaroni.

Ceccaroni 6.5 - Guida il reparto, tiene botta e sbroglia più di una situazione insidiosa.

Molinaro 6.5 - Esperienza da vendere sulla fascia. Su e giù e pochissimi svarioni.

Maleh 6 Prestazione sufficiente in mezzo al campo. Corre fino alla fine, buone indicazioni.

Fiordilino 6 - A centrocampo dà l suo contributo, ma sono più luci che ombre.

Caligara 6 - Inizio promettente, poi va a sprazzi, cala nella ripresa. (dall' 88' Monachello s.v.- )

Aramu 7 - Bel match, suo l'assist per il gol di Longo e il rigore del pareggio. Dai suoi piedi passa la salvezza. (dall'86' Lollo s.v.)

Capello 6 - Lascia al compagno il compito di finalizzare, lui fa salire la squadra e più di una volta dà assist ai compagni.

Longo 7.5 - Così non è un giocatore da B. Si guadagna un rigore, segna la rete decisiva. Così in forma per il Venezia non c'è solo la salvezza.