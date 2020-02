Le pagelle del Venezia - Longo implacabile, difesa colpevole

Risultato finale: Venezia-Cosenza 1-1

Pomini 5.5 - Non esente da colpe in occasione del gol subito.

Fiordaliso 6 - Spinge quando è chiamato in causa anche perché D’Orazio sulla sua corsia gli lascia spazio a sufficienza.

Riccardi 5.5 - Anche lui tra i protagonisti della dormita di gruppo sul gol del pareggio. Errore praticamente di reparto.

Casale 6 - Provvidenziale in un paio di circostanze, tiene sempre alta la concentrazione.

Molinaro 5.5 - Mette la sua esperienza al servizio di un reparto arretrato stravolto dalle assenze. Il suo mancino si conferma di livello, ma è tra i colpevoli sul gol di Machach.

Caligara 6 - Gara ordinata, senza grosse sbavature. Gli manca un pizzico di intraprendenza palla al piede e negli inserimenti. Dal 69’ Monachello 6 - Prova a rendersi pericoloso di testa, senza però riuscirci più di tanto.

Fiordilino 6.5 - Ha il compito di dettare i tempi del gioco senza trattenere a lungo la sfera e sulla pressione dei centrocampisti avversari riesce comunque a portare a termine il suo compito. Quando Dionisi ridisegna la squadra alla ricerca del gol del vantaggio è costretto agli straordinari in copertura.

Maleh 7 - Funziona a meraviglia la premiata ditta con Samuele Longo. La grande sintonia tra i due è assolutamente preziosa per la fase offensiva della squadra di Dionisi. Dall’89’ Zigoni SV.

Aramu 6.5 - Tra le linee è un’insidia costante. Assecondare i movimenti dei compagni non è l’unica alternativa, perché quando va al tiro riesce a rendersi altrettanto pericoloso.

Longo 7 - Completamente ritrovato grazie all’esperienza al Venezia. Ha trovato l’ambiente ideale per ripartire e il gol di oggi è già l’ennesimo ringraziamento ai lagunari per aver insistito per riportarlo in Italia.

Capello 6 - Si dà un gran da fare svariando su tutto il fronte d’attacco. Perde un po’ di lucidità negli ultimi metri, ma è comunque prezioso per garantire equilibrio alla squadra. Dal 77’ Firenze SV.