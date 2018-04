Le pagelle del Venezia - Male l'attacco, difesa solida

Risultato finale: Carpi-Venezia 0-0.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 6 - Non subisce moltissimi tiri verso la porta, le azioni pericolose del Carpi terminano tutte sul fondo.

Cernuto 6 - A parte una disattenzione nel finale, dove rischia il calcio di rigore, gestisce molto bene le giocate degli avversari.

Modolo 6.5 - Limita molto bene Melchiorri, non si fa mai superare sui palloni alti. Bene anche sulle verticalizzazioni.

Domizzi 6 - Solita partita di esperienza, concede davvero poco in fase offensiva. Bene anche sui calci piazzati.

Frey 6 - Non lascia molto spazio, cerca sempre di fare la cosa semplice. Compie entrambe le fasi, soprattutto quella difensiva.

Falzerano 6 - Corre moltissimo su tutto il campo, non si tira mai indietro. Bene anche in fase di non possesso.

Stulac 5 - Mancano le sue giocate, non riesce mai a smarcarsi. Il Carpi non lo fa mai giocare.

Fabiano 5.5 - Qualche errore di troppo, soprattutto in fase di impostazione. Si vede poco anche in fase di inserimento. (Dal 56’ Pinato 6 - Si inserisce meglio, dà più vitalità agli ospiti).

Garofalo 6 - Bene in inserimento, in un paio di occasioni prova anche la conclusione. Si sacrifica molto bene.

Litteri 5.5 - Un paio di buone giocate, ma per il resto del primo tempo non impressiona. Inzaghi lo sostituisce subito. (Dal 46’ Zigoni 5.5 - Si vede poco anche lui, non fa molto movimento).

Geijo 5.5 - Non viene servito moltissimo, ma anche lui non riesce mai a trovare la giusta posizione in mezzo all’attacco. (Dall’83’ Marsura s.v.).