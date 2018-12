Le pagelle del Venezia - Modolo colpisce, Di Mariano sempre pericoloso

Risultato finale: Crotone-Venezia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vicario 6 - Non ha nulla da fare sul calcio di rigore realizzato da Ante Budimir, quando è chiamato in causa ci mette una pezza. Ottime le sue uscite alte sui traversoni dei laterali pitagorici.

Andelkovic 6 - Prestazione senza infamia e senza lode per l'ex Palermo, serra le fila nei momenti di massima difficoltà riuscendo a controllare gli inserimenti dei centrocampisti del Crotone.

Modolo 6,5 - Ci mette la sua firma per la prima rete della sfida, perfetto il suo stacco di testa a battere Cordaz. In fase difensiva sgomita con Budimir, guida con personalità la retroguardia dei lagunari.

Cernuto 6 - Buona prestazione da parte del capitano del Venezia lanciato in campo per l'assenza di Domizzi, ha il compito di seguire da vicino Claudio Spinelli con l'argentino mai veramente pericoloso e concreto. (Dal 66' Marsura 5,5 - Entra ma non incide, sono davvero pochi i palloni giocabili che giungono dalle sue parti).

Zampano 5,5 - Il Venezia attacca pochissimo lungo il suo versante di competenza e lui ne fa le spese, pochi palloni giocati e non riesce mai a puntare Martella. Discreto il suo apporto in fase difensiva.

Falzerano 6,5 - Quando c'è da catalizzare l'azione dei lagunari lui non si tira mai indietro, sempre sul pezzo e in partita. Speso riesce a partire in progressione per farsi spazio tra le maglie del centrocampo pitagorico.

Schiavone 5 - Il più in difficoltà del reparto mediano del Venezia, tanti gli appoggi sbagliati nella fase calda della sfida. E' suo il fallo da rigore ai danni di Zanellato che rimette in parità la partita dell'Ezio Scida.

Pinato 5,5 - Non è in palla, i giri del motore non sono al massimo e viene condizionato dall'ammonizione ricevuta in avvio di gara. Non punge con quella che è la sua migliore qualità, l'inserimento in area di rigore avversaria.

Bruscagin 6 - Più impegnato in fase di non possesso che in sovrapposizione, riesce a formare una buona catena con Cernuto. Nella ripresa sfiora la rete del raddoppio chiamando alla grande parata Cordaz.

Citro 5 - Viene utilizzato da falso nove per tutto il corso della sfida, viene poco imbeccato dai compagni e non riesce mai a colpire. Ci prova soltanto nella prima frazione ma con poca fortuna e convinzione. (Dal 75' Geijo sv).

Di Mariano 6,5 - Quando si accende è sempre pericoloso per la retroguardia del Crotone, sfiora la via del gol con un destro secco dalla distanza e serve anche l'assist vincente per il colpo di testa di Marco Modolo. (Dal 84' St. Clair sv).