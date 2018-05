Le pagelle del Venezia - Modolo crolla, si salva soltanto Litteri

Risultato finale: Cremonese-Venezia 5-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Audero 5,5 - Trafitto dal fuoco amico di Modolo dopo appena due minuti, il secondo schiaffo arriva dal rigore (inesistente) di Piccolo. Il siluro di Pesce avvia il tracollo: superato dal destro ravvicinato di Arini, non esente da colpe sul pokerissimo di Macek. Bilancio finale: cinque reti incassate.

Cernuto 6 - Inzaghi lo getta nella mischia, complici gli acciacchi di Andelkovic. Risponde con una prova discreta: non si scompone e regge complessivamente bene nei duelli contro l'ispirato Perrulli. Richiamato alla base in avvio di ripresa: lo rileva Geijo. (Dal 56' Geijo 5,5 - Assiste inerme al tonfo lagunare).

Modolo 4 - L'esordio è da horror: pronti via e buca Audero con un fortuito colpo di testa. Confusione che offusca gran parte dei suoi disimpegni in chiusura: responsabilità considerevoli nel ko più pesante nella bella stagione del Venezia.

Domizzi 5 - Prova a guidare i compagni in una giornata terribilmente complicata: il dinamismo della Cremonese è asfissiante, e alla lunga sfilaccia anche lui. Sbeffeggiato dalla combinazione tra Croce e Macek, che ispira il definitivo cinque a uno.

Bruscagin 4,5 - Non sfonda a destra, impietoso il confronto con Perrulli. Tenta alcune sgambate a gara ancora in bilico, ma i suoi traccianti non ispirano il tandem lagunare. Crolla anche lui nelle battute finali.

Falzerano 5 - Impantanato in un reparto attanagliato dalla verve travolgente degli avversari. Non lesina qualche ripiegamento generoso, ma non incide in nessuna delle due fasi. Male in palleggio e inconcludente in rottura.

Stulac 5 - Non replica la gran prova contro il Foggia, ed è inghiottito dalla mediocrità odierna. Difficoltà tecniche in regia, non trova sbocchi e fatica a sventagliare come vorrebbe. Prova a colpire da piazzato, ma il suo destro s'infrange sulla barriera.

Suciu 4,5 - Ingarbugliato nelle fitte trame grigiorosse, non riesce a districarsi e si nasconde nel traffico in mediana. Le uscite difficoltose del Venezia non gli consentono di timbrare in incursione, leggero anche in rottura. Sostituito da Fabiano poco dopo l'ora di gioco. (Dal 64' Fabiano 5,5 - Non combina nulla dopo l'ingresso).

Garofalo 5 - Sparisce dai radar e, fatta eccezione per un paio di sussulti che non sortiscono effetti, soccombe nei duelli individuali contro i grigiorossi, che approfittano al meglio del mismatch atletico (e forse motivazionale) con il laterale arancioneroverde.

Litteri 6 - Sigilla un primo tempo in ombra con il rigore trasformato, che vale il momentaneo uno a uno. Ad un passo dal secondo schiaffo con una zuccata sventata da Ujkani, che si oppine con la complicità del legno. Non duetta con Marsura, logorato dalla stanchezza nel finale. (Dal 77' Zigoni s.v.).

Marsura 5 - Nella prima frazione comprende l'antifona e cerca soluzioni con iniziative solitarie che non stuzzicano Ujkani. L'intensità cala dopo l'intervallo: nervoso e mai velenoso nella ripresa.