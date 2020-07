Le pagelle del Venezia - Modolo ruggisce, Maleh la sblocca, Longo dà battaglia

Risultato finale: Venezia-Juve Stabia 1-0.

Lezzerini 6 - Fa quasi da spettatore nel primo tempo, mentre nella ripresa è sollecitato diverse volte, in particolare sugli sviluppi dei calci piazzati, ma riesce a mantenere abbassata la saracinesca.

Lakićević 6 - Inizia con una certa timidezza, poi prende fiducia e nel finale di primo tempo piazza l'ottimo cross per il vantaggio di Maleh. Nella ripresa il baricentro del Venezia è più basso e sale raramente oltre la metà campo.

Modolo 7 - Fa sentire il suo carisma di capitano e lotta su ogni pallone, andando anche oltre i compiti prettamente difensivi. Leone.

Ceccaroni 6,5 - Non concede spazi e nel secondo tempo dà man forte a Molinaro per controllare le sfuriate di Canotto.

Molinaro 6 - Tante sgroppate sulla fascia e traversoni destinati agli attaccanti. Nella ripresa se la deve vedere con il veloce Canotto che spesso lo mette in difficoltà, però è anche autore di una delle poche azioni pericolose del Venezia.

Lollo 6 - Cerca di velocizzare la manovra a centrocampo sfruttando i passaggi nello stretto. Alla distanza cala un po'. Dal 42' s.t.: Suciu n.g. - Solo una manciata di minuti nel recupero.

Vacca 6,5 - Gran lavoro di copertura, lotta e recupera diversi palloni con determinazione. Mordace. Dal 15' s.t.: Fiordilino 5,5 - Non riesce ad emergere in un secondo tempo piuttosto rinunciatario per il Venezia in termini offensivi. Mezzo punto in meno per il contropiede sprecato calciando addosso a Provedel.

Maleh 7 - Nella prima parte di gara è senza dubbio il più vivace, cerca spesso il dialogo con i compagni ma alla fine è lui a vestire i panni del finalizzatore mandando in rete il suggerimento preciso di Lakićević. Nella ripresa è giocoforza meno in evidenza, ma dà comunque il suo contributo.

Capello 6 - La difesa della Juve Stabia fa buona guardia su di lui e Montalto, che si trovano spesso chiusi negli ultimi metri da una diga compatta. Qualche tentativo da lontano, ma senza fortuna. Dal 42' s.t.: Monachello n.g. - Entra nel tabellino solo per l'ammonizione in seguito a un parapiglia con Allievi.

Montalto 6 - Agisce da punto di riferimento dell'attacco, anche per tenere impegnati i difensori avversari e lasciare più campo libero ai compagni. Gara di sacrificio. Dal 29' s.t.: Aramu n.g. - Ha pochi minuti a disposizione ma non brilla.

Longo 7 - Non emerge realmente prima di metà gara, ma nella ripresa è l'uomo che mantiene viva l'iniziativa offensiva del Venezia, spesso con ripartenze fulminee animate da molta determinazione. Bella la girata su assist di Molinaro, ma la traiettoria si impenna troppo. Dal 43' s.t.: Marino n.g. - Entra per dare più copertura nel finale.