Le pagelle del Venezia - Montalto illude, Capello spreca. Da rivedere i centrali di difesa

Lezzerini 6,5 - Glaciale quando respinge la conclusione di Tello, sempre reattivo nelle uscite e sulle conclusioni dalla distanza. Beffato dalla spizzata di Sau ma le colpe sono dei difensori.

Lakićević 6 - La sua zona di campo è quella più sollecitata e fa molta fatica a fronteggiare la catena compsta da Letizia e Improta. Si riscatta nella ripresa e dai suoi piedi nascono le occasioni più importanti.

Modolo 5,5 - La disattenzione sul tentativo ravvicinato di Tello poteva costare molto cara, anche la marcatura su Sau è leggera. Si rifà nel finale con un intervento provvidenziale a chiudere il giovane Di Serio.

Ceccaroni 5,5 - Pagella identica a quella del suo capitano. Partita attenta ma le due marcature ballerine su Tello e Sau pesano sulla valutazione. Si riscatta anche lui nel finale con un grandissimo intervento ad opporsi alla battuta a rete di Di Serio.

Marino 6 - Schierato a sorpresa da Dionisi sulla fascia sinistra offre una prestazione positiva senza sbavature difensive e con qualche sortita offensiva. (Dall' 87' Riccardi s.v.).

Maleh 6 - È chiamato a disturbare la costruzione del gioco degli avversari e lo fa più che bene, lottando su ogni pallone e raddoppiando i portatori di palla. (Dal 46' Caligara 6 - Entra con la voglia matta di bruciare l'erba ma forse eccede un po' in quanto a foga e pasticcia più del dovuto, rischiando in ben due occasioni l'autogol. Ha comunque un buon impatto sul match).

Fiordilino 5,5 - Tocca un'infinità di palloni ma sembra non essere reattivo quanto serve a far correre a vuoto gli avversari. Si fa apprezzare, invece, per un paio di recuperi difensivi provvidenziali.

Lollo 6 - Partita di sostanza, di "garra". Prova a dare supporto alla manovra ma il meglio lo offre in fase di copertura. (Dal 68' Vacca 6 - Si fa apprezzare per la determinazione e l'attenzione con cui subentra. Supporta i suoi in entrambe le fasi).

Capello 5 - Schierato tra le linee fa valere il fisico possente e le sue grandi doti tecniche smistando bene i palloni che riceve. Pesa sulla valutazione l'errore nel finale che poteva valere 3 punti fondamentali.

Montalto 6,5 - Ha il merito di crearsi dal nulla l'opportunità per calciare in porta sfoderando una conclusione imprendibile per Montipò. Combina bene con il partner d'attacco. (Dal 57' Monachello 6 - Un gol annullato e un tentativo su cui, forse, poteva fare meglio. Ad ogni modo la sua presenza la davanti si sente).

Longo 6 - Tanto movimento e tanta voglia di incidere per il giovane attaccante scuola Inter, sempre nel vivo dell'azione e spesso cercato dai compagni. Non riesce nel guizzo decisivo. (Dal 68' Firenze 6 - Fa sua la trequarti offensiva facendo scorrere bene il pallone e andando ad ostacolare le fonti di gioco avversarie).