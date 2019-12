Le pagelle del Venezia - Nemico pubblico Montalto, Fiordilino poetico

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale

Perugia - Venezia 0-1

25' Montalto

Lezzerini 6 - Qualche rischio con i piedi, ma sull'unico tiro in porta umbro del primo tempo si fa trovare presente. Nel secondo tempo gli va ancora meglio: ci pensa il palo sul solo tentativo perugino.

Lakicevic 6,5 - Il terzino serbo in teoria viene considerato un punto debole da attaccare nella visione di Oddo, e invece sono più le volte che succede il contrario. Smentisce in toto le sensazioni iniziali, e gioca un buon match.

Modolo 6,5 - Lui che è veneziano doc, guida fascia al braccio la squadra della città. In situazioni come queste si sente cosa significhi averlo in campo, ed a fianco, per i suoi compagni.

Casale 6,5 - Ha vestito la maglia del Grifone in passato, anche se per un'apparizione o poco più. Dimostra ai suoi ex tifosi di valere la categoria come centrale, in una gara in cui non commette sbavature.

Ceccaroni 6 - Gioca con fare diligente, e difficilmente lascia scoperta la sua porzione di campo. Nelle rare volte in cui cerca l'avanzata, il piede mancino non lo assiste sempre come vorrebbe.

Caligara 6 - Da mezzala gli è richiesto di ricoprire un'ampia fetta di campo, e lo fa con qualità ed intensità in entrambe le fasi. Viene però ammonito presto, e forse per non rischiare è sostituito da Dionisi.

(dal 74' Suciu 6 - Il rumeno viene buttato dentro dal proprio allenatore per fare densità in mezzo al campo e gestire più lucidamente i possessi del pallone. Assolve al compito).

Fiordilino 6,5 - Si pone al centro della manovra lagunare, e si propone spesso per giocare la sfera, toccandola tantissime volte. Una di queste, il filtrante che innesca il gol di Montalto, è ai limiti della poesia.

Maleh 6 - Primo a rendersi pericoloso con un sinistro da fuori area sporcato e largo di poco, ci (ri)mette spalla e testa causando l'espulsione di Rosi. Disputa una partita pienamente sufficiente, prima di uscire per un acciacco.

(dall'82' Cremonesi s.v.)

Capello 6,5 - Non solo bracca Carraro come fosse un mastino, ma si distingue anche in avanti per le sortite palla al piede, a volte un po' confusionarie. E per l'assist al bacio per Montalto. Supera il test.

Montalto 7 - Da ex ternano, e autore di ripetuti gol contro il Grifo, è da considerare un osservato speciale. E non si smentisce, depositando in rete da due passi al 25'. Conferma la sua fama da nemico pubblico dalle parti del Curi.

(dal 74' Senesi 6 - La sua rapidità è utile soprattutto negli ultimissimi minuti di partita, quando gli avversari sono stanchi e lui si rivela quasi imprendibile, facendo perdere un bel po' di tempo effettivo).

Bocalon 5,5 - L'unica nota (parzialmente, molto parzialmente) stonata nel pomeriggio del Venezia al Curi. Non lo si vede quasi mai nel vivo, e quando Fiordilino gli regala un possibile tiro al volo sul destro, cicca la sfera.