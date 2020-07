Le pagelle del Venezia - Polveri bagnate davanti, Vacca è anonimo. Bene Lezzerini

Il Venezia non riesce nel tris di successi ed incappa in un brutto ko interno contro l’Empoli. Vediamo le pagelle della compagine lagunare.

Lezzerini 6,5: Nel primo tempo almeno tre interventi determinanti che tengono in piedi il risultato. Nella ripresa viene freddato da Mancuso due volte, anche se sul secondo gol era riuscito nella prodezza su Zurkowski.

Fiordaliso 5,5: prova opaca, come tutta la difesa.

Casale 5,5: L’attacco toscano è un brutto cliente, non ci sono dubbi, ma di certo la difesa poteva fare meglio in occasione dei due gol.

Ceccaroni 6: Decisivo con una chiusura magistrale su Bendinelli, nulla può sui gol ospiti. Ci prova su punizione nel finale.

Molinaro 5: Soffre molto la vivacità di Fiamozzi sul suo versante e fatica a contenerlo. Dal 13’ st Lakicevic 5,5: non incide più di tanto.

Caligara 6: Nel primo tempo il più vivace e propositivo dei suoi, cala alla distanza. Dal 28’ st Zuculini 5,5: si fa segnalare solo per il giallo.

Vacca 5: Primo tempo anonimo, nella ripresa perde un pallone pesantissimo ad inizio ripresa e da quella azione nasce il vantaggio di Mancuso. Dionisi capisce che non è in giornata e lo toglie dal campo al 17’ della ripresa. Dal 17’ st Fiordilino 6: prova a mettere ordine, ma ormai l’Empoli ha già bussato due volte.

Maleh 6: Buona prova per il centrocampista che almeno vivacizza la manovra e corre su tutti i palloni. Dal 28’ st Lollo: SV.

Firenze 5: Poche idee a servizio delle punte, con l’Empoli corto e compatto non trova mai traiettorie di passaggio o spazi di movimento. Dal 17’ st Zigoni 5,5: tocca pochissimi palloni.

Capello 5,5 Sciupa di testa una buona occasione nel primo tempo non trovando la giusta angolazione.

Longo 5,5: Qualche conclusione velleitaria e tanto movimento a vuoto per la punta che non è in giornata.