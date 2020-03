Le pagelle del Venezia - Riccardi ingenuo, male l'attacco

Pomini 5,5 - Spiazzato in occasione del rigore, sul raddoppio appare incerto. Per il resto neutralizza un paio di tentativi insidiosi dei granata.

Fiordaliso 6 - Buona prova del centrale lagunare, che concede poco dal suo lato. Sfortunatissimo in occasione del rigore, quando interviene alla perfezione su Cerci ma l'arbitro ravvisa un inesistente fallo di mano.

Riccardi 4,5 - Commette una grave ingenuità stendendo Gondo a centrocampo pur essendo già ammonito e lascia i suoi uomini in dieci nel finale.

Casale 6 - Attento a leggere le situazioni in anticipo, offre alcune diagonali degne di nota.

Maleh 6 - Corre e sguscia, costringendo spesso Cicerelli sulla difensiva. In difesa va talvolta in affanno, ma se la cava senza grossi danni.

Vacca 6 - Buona prova del centrocampista partenopeo, al ritorno tra i titolari. Gara di carattere, anche se non è ancora la top. Dal 63' Capello 6 - Appena entrato si procura d'astuzia un preziosissimo rigore, poi sciupato da Longo. Ravviva il reparto offensivo nel finale.

Fiordilino 6 - Buona prova sia in fase di contenimento che in impostazione. Parte spesso molto basso, ripulendo efficacemente palloni in uscita dalla retroguardia.



Lollo 5 - Ad inizio gara prova l'eurogol senza fortuna, poi il nulla. Si limita a contenere, ma non riesce mai ad entrare in partita. Dal 74' Firenze 5,5 - L'ex di turno non riesce a scuotere i suoi compagni col suo ingresso. Proprio allo scadere prova il gol dell'ex, ma calcia debolmente.

Aramu 5,5 - Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più, ma non è nella sua miglior serata e si vede anche dai calci piazzati, tutti calciati abbondantemente sopra lo specchio.

Monachello 5 - Fa tanto movimento senza lasciare punti di riferimento agli avversari ma è terribilmente impreciso in fase di conclusione. Dal 63' Senesi 6 - Entra col giusto piglio, avviando l'azione che porta al rigore con una rimessa laterale rapida.

Longo 4,5 - Specialmente nel primo tempo i granata gli concedono almeno tre occasioni per andare in porta, ma perde sempre l'attimo. Nella ripresa sciupa clamorosamente il rigore del potenziale pareggio.