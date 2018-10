Le pagelle del Venezia - Segre, impatto perfetto. Domizzi insuperabile

Risultato finale: Palermo-Venezia 1-1

© foto di Federico Gaetano

Vicario 7 - Si conferma portiere dotato di ottime qualità, si supera nel primo tempo sul destro di Jajalo e ci aveva messo una pezza anche su Nestorovski. Non può nulla soltanto sul tocco ravvicinato di Struna.

Bruscagin 6,5 - Al limite della perfezione la prestazione dell'ex Latina, si muove sulla destra ma spesso stringe verso il centro per dare manforte ai due centrali. Nessuna disattenzione e un bel duello con Aleesami.

Modolo 6,5 - Partner ideale per Domizzi, coppia collaudata con il capitano dimostrando coesione ed organizzazione. Uno dei punti di forza per il Venezia nelle serata del Renzo Barbera.

Domizzi 6,5 - Buona prova del capitano del Venezia, traballa soltanto nel finale ma è sempre preciso negli interventi. Giganteggia nel gioco aereo e costringe Puscas ad una partita abbastanza negativa.

Garofalo 5,5 - La sua presenza è costante lungo tutta la corsia mancina, corre come un forsennato e si incarica della battuta di ogni calcio piazzato. Il suo mancino è sempre velenoso per ogni difesa, nel finale però viene sovrastato da Nestorovski nell'azione del pari del Palermo.

Schiavone 6 - Partita di sacrificio per l'ex centrocampista del Cesena, non partecipa alla manovra offensiva del Venezia ma si occupa della marcatura di Trajkovski senza concedere tanti spazi al trequartista del Palermo. (Dal 58' Segre 6,5 - Gli bastano due minuti, esplode il destro deviato da Haas che manda in vantaggio il Venezia. Impatto perfetto con la sfida).

Bentivoglio 6,5 - Prova di personalità per l'esperto mediano del Venezia, sempre sul pezzo e preciso anche nel servizio per i compagni. Convince e lotta con il coltello tra i denti in mezzo al campo contro i fantasisti del Palermo.

Suciu 6 - Non tocca tantissimi palloni, non entra nel vivo del gioco. Si sacrifica per i compagni e serra le file per chiudere sulle iniziative rosanero, maggior lavoro sporco per il numero otto del Venezia. (Dal 79' Zennaro sv).

Falzerano 6 - Sulla carta parte sulla linea degli attaccanti, spesso lo si vede rientrare in mezzo al campo nei momenti di maggior spinta del Palermo. Nulla di eccezionale ma prestazione abbastanza sufficiente.

Litteri 5 - Non punge praticamente mai verso la porta di Brignoli, gara complicata per l'ex Cittadella che viene servito pochissimo dai compagni anche per il tipo di prestazione difensiva dell'intera formazione lagunare. Si prende un giallo per uno scontro con Bellusci. (Dal 90' Andelkovic sv).

Di Mariano 6,5 - Partita di sacrificio per l'attaccante del Venezia, si muove lungo tutta la corsia mancina dando una mano specie in fase di non possesso. Subisce l'intervento duro che porta all'espulsione diretta di Trajkovski.