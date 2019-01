Le pagelle del Venezia - Segre protagonista, Di Mariano gioie e dolori

Risultato finale: Venezia-Padova 2-1

Vicario 6 - Viene poco chiamato in causa dagli attaccanti degli ospiti, sempre perfetto soprattutto sulle uscite in presa alta. Nel finale non può nulla sulla super conclusione di Trevisan.

Coppolaro 6 - Schierato alla destra nel terzetto difensivo del Venezia, partita abbastanza tranquilla per l'ex Udinese che si accende nel finale e riesce a mantenere alta la concentrazione.

Modolo 6,5 - Il leader della retroguardia dei padroni di casa, tiene alta l'attenzione lavorando di anticipo sull'accoppiata avanzata dei patavini. Sbaglia pochissimo e si fa apprezzare nel gioco aereo.

Domizzi 6 - L'esperienza a servizio dei compagni, occupa bene la sua zona di competenza senza dare spazio agli avversari. Ci prova a colpire anche sui calci piazzati a favore per sfruttare le sue doti in elevazione.

Zampano 6,5 - Subito dalle prime battute di gara si rende protagonista di tante discese lungo la corsia di destra, presenza assidua sulla fascia di competenza creando problemi alla retroguardia degli ospiti.

Segre 7 - Protagonista, a dir poco. Dopo la rete contro il Palermo qualche mese fa, trova la gioia personale in questo 2019. Tanta fiducia da parte di Zenga, il giovane centrocampista lo ripaga con una prova di grande fattura con tanto di gol. (Dal 75' Suciu sv).

Schiavone 7 - Dopo Segre è sicuramente il grande protagonista di questo derby. Riscalda il destro in avvio con una grandissima punizione che chiama alla super parata Minelli, continui i rifornimenti per i compagni con precisione.

Pinato 5,5 - Un primo tempo abbastanza in ombra, esce alla distanza come il suo spirito combattivo utile ma senza però incidere. Ci prova dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. (Dal 81' Bentivoglio sv).

Garofalo 5,5 - Svolge il compitino lungo la corsia laterale, quando viene chiamato in causa risponde presente. Si rende pericoloso anche su calcio di punizione, gli dice no però Minelli. Nel finale osserva Trevisan calciare a rete per il pari del Padova.

Rossi 5,5 - Non sufficiente prova da parte dell'ex Lazio, tanti i consigli dalla panchina per uno degli ultimi arrivati. Ancora non affinato alla perfezione il feeling con Di Mariano ma in area di rigore porta qualche apprensione ai difensori del Padova. (Dal 62' Vroni 6 - Buon impatto con la partita, ha provato ad imbastire qualche contropiede interessante).

Di Mariano 6 -Mezzo voto in meno per l'espulsione finale che rovina una gran partita dell'ex Novara, da dimenticare la sua reazione su Trevisan me è suo il gol decisivo su rigore che decide il derby veneto.