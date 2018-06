Le pagelle del Venezia - Serata da dimenticare per Domizzi, bene Stulac

Risultato finale: Palermo-Venezia 1-0

© foto di Federico Gaetano

Audero 7 - Si dimostra come sempre l'uomo in più del Venezia, non può nulla sull'autorete di Domizzi poi riesce a neutralizzare il calcio di rigore di La Gumina. Nel mezzo la grande parata sul destro dalla distanza di Murawski.

Andelkovic 6 - Si prende un rischio soltanto in un'occasione intendendosi male con Audero, per il resto normale amministrazione per un ex della sfida.

Modolo 5,5 - Qualche disattenzione che poteva costare cara ed un duello con qualche pecca con La Gumina, si rende pericoloso in area avversaria con un colpo di testa neutralizzato da Pomini. (Dal 59' Litteri 6 - Prova a mettere la firma in questa sfida, si vede negare la gioia del gol da Pomini).

Domizzi 4,5 - Sfortunatissimo il capitano del Venezia che sulla respinta di Audero manda alle spalle del proprio portiere sbloccando il risultato, sul finale di gara poi commette il fallo da rigore su La Gumina poi sbagliato dallo stesso attaccante del Palermo.

Bruscagin 6 - Ha un'occasione nella prima frazione ma è sempre propositivo sulla corsia di destra, spesso il Venezia predilige però giocare sul versante opposto occupato da Garofalo.

Fabiano 5,5 - Lanciato in campo dal primo minuto per un problema nel riscaldamento di Falzerano, poche volte però riesce ad entrare nel vivo del gioco fino alla sostituzione. (Dal 56' Falzerano 6 - Prova a dare maggiore qualità al reparto mediano del Venezia, si spegne anche lui nel finale).

Stulac 6,5 - Tesse la trame di gioco del Venezia, ha personalità e piede per prendersi in mano la squadra di Inzaghi. Non si fa mancare anche qualche intercetto utile in mezzo al campo.

Pinato 5 - Pericoloso quando si allarga sulla sinistra e bravo in occasione di uno spiovente di Garofalo poi neutralizzato da Pomini. Nel finale vincono i nervi e si vede sventolare il cartellino rosso per un fallo da dietro ai danni di Jajalo.

Garofalo 6,5 - Tante occasioni interessanti per il Venezia nascono dal mancino dell'ex Torino, ha tanta birra in corpo per affondare lungo tutto il versante mancino del campo. Uno degli ultimi a mollare.

Marsura 5 - Spesso si ritrova a pestarsi i piedi con Geijo specie nel primo tempo, poi viene praticamente annullato dalla marcatura del gigante Rajkovic.

Geijo 6 - Prova a dare la scossa i suoi nella prima frazione andando a pressare i centrocampisti avversari, ha l'occasione per siglare la rete personale ma sbatte contro Pomini. (Dal 86' Zigoni sv).