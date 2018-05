Le pagelle del Venezia - Stulac eroico, Geijo spreca

Risultato finale: Venezia-Foggia 2-1

© foto di Federico Gaetano

Audero 6 - L'esordio non è dei più incoraggianti: rischia con una respinta singhiozzante su Zambelli. Al diciottesimo una bella smanacciata su Deli, nell'extra-time deve arrendersi all'acrobazia (viziata da offside) di Mazzeo.

Cernuto 6 - Sorveglia con attenzione, pochi scivoloni e copertura discreta. È ingenuo all'ottantacinquesimo, quando atterra Deli all'interno della lunetta dell'area lagunare: irregolarità che gli costa anche il giallo.

Modolo 6 - Guida la linea, senza perdere la trebisonda. Con Cernuto e Domizzi c'è intesa. Zampata scacciaguai su una velenosa sponda aerea di Camporese. Nel mezzo, vince qualche duello.

Domizzi 6,5 - I suoi rammendi sono (quasi) sempre efficaci. Condotto sulla retta via dall'esperienza, quando le doti atletiche non l'assistono. Guadagna il rigore trasformato da Litteri.

Bruscagin 6 - Partenza sprint: batte un colpo con una rovesciata sugli sviluppi di un corner, poi un salvataggio provvidenziale, che copre un'indecisione di Audero. L'intensità cala gradualmente, ma non si scompone.

Falzerano 6 - Le sue incursioni sul centro-destra sono al solito pungenti, ma è sprecone nei metri finali. Cestina una ghiotta ripartenza ispirata da Stulac con un tiro-cross sbilenco (e indecifrabile).

Stulac 7 - Detta legge in regia ed è sovente chirurgico nelle sventagliate. Allo scadere, il capolavoro: un magistrale destro a giro da fermo, che consegna vittoria e play-off al Venezia.

Suciu 5,5 - Il più leggero in fase d'interdizione e, soprattutto, in quella di palleggio. È lui a perdersi Agazzi, che in spaccata colpisce il legno. Abbandona il rettangolo di gioco a sei primi dal novantesimo. (Dall'84' Soligo s.v.).

Garofalo 5,5 - Un sussulto nella prima mezz'ora, ma la spinta non è travolgente. Qualche affanno, nel vis-à-vis con Zambelli: soprattutto nei primi quarantacinque, non trova contromisure agli affondi dell'ex Brescia.

Litteri 6,5 - Inghiottito dal traffico sulla trequarti pugliese. Non graffia palla al piede, ma incide dagli undici metri: capitalizza il penalty guadagnato da Domizzi, acciuffando il vantaggio. Inzaghi gli preferisce Geijo nel finale. (Dal 69' Geijo 5,5 - Spreca un gol già fatto).

Marsura 6 - Temerario e mai domo nei duelli individuali con i tre centrali del Foggia. Accarezza il gol, quando prova ad approfittare di una gaffe di Noppert con una zampata disinnescata da Camporese. Lascia il campo allo scoccare dell'ora di gioco. (Dal 60' Zigoni 6 - Entra con personalità e prova a colpire con il destro).