Le pagelle del Venezia - Vacca in difficoltà, Bocalon impalpabile

Risultato finale: Cosenza-Venezia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 6 - Non può nulla sull’incornata di Riviere. Fortunato in un paio di circostanze almeno.

Fiordaliso 5.5 - Spesso messo in difficoltà dalle avanzate degli avversari. Rimane attaccato ai centrali per evitare ulteriori pericoli.

Modolo 6 - Nervoso il capitano con tutto il reparto avanzato che oggi non ha aiutato a sufficienza in fase di non possesso.

Cremonesi 5 - Si fa anticipare in alcune circostanze dagli attaccanti del Cosenza che sembrano avere una marcia in più.

Felicioli 6 - Costretto a lasciare in largo anticipo il campo a causa di un brutto infortunio. Dal 29’ Ceccaroni 6 - Dimostra di saper soffrire e all’occorrenza conquista metri preziosi.

Fiordilino 6 - Combatte a metà campo ed è uno dei pochi a mostrare il giusto mordente anche in proiezione offensiva.

Vacca 5.5 - E’ lui la mente del gioco del Venezia, che oggi però fatica ad emergere. Ha tempo e modo per impostare, ma lo scarso movimento dei compagni lo penalizza. Dal 71’ Capello 6 - Si appropria delle palle inattive per cercare di insidiare la difesa del Cosenza nelle ultime battute.

Zuculini 5.5 - Per alcuni tratti della gara scompare e lascia ai centrocampisti del Cosenza lo spazio per far male sulla trequarti del Venezia.

Aramu 6 - Fatica a trovare spazio sulla trequarti per rendersi pericoloso, ma nel finale conquista il rigore che riporta in parità il risultato. Dall’88 Lollo SV.

Montalto 6 - Trasforma il penalty conquistato da Aramu e realizza una rete importante che gli evita un’insufficienza che sarebbe stata assolutamente meritata.

Bocalon 5 - Assolutamente impalpabile. Non viene servito spesso ma va poco per rendersi utile negli ultimi metri.