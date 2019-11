Le pagelle del Venezia - Vacca lampi di classe, Dionisi azzecca i cambi

Risultato finale: Empoli-Venezia 1-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 6 - Si lascia ingannare dall'assist sbilenco di Mancuso che però finisce in rete. Fa correre qualche altro brivido ai tifosi veneti ma tutto sommato è efficace.

Fiordaliso 6 - Fa sentire la propria presenza soprattutto nel primo tempo con discese sulla fascia e cross all'indirizzo degli attaccanti. Meno incisivo in fase difensiva nel contrastare il pungente Balkovec.

Modolo 6 - Sempre attento nel gioco aereo, nel finale è protagonista di un episodio molto discusso, ma il tocco di mano sul tiro di Ricci avviene con il braccio attaccato al corpo, e la decisione di Dionisi è corretta.

Casale 5,5 - Non è sempre facile contenere un attaccante come Mancuso, e talvolta commette qualche sbavatura.

Ceccaroni 6 - L'intervento in scivolata su Dezi nel momento migliore dell'Empoli è provvidenziale. Per il resto, sulla sua fascia agisce un Veseli non nella sua serata migliore.

Fiordilino 5,5 - Gioca più di spada che di fioretto e rischia qualcosa in termini disciplinari, ma è utile a spezzare la manovra dell'Empoli.

Vacca 6 - Alterna autentici lampi di classe a momenti in cui è meno coinvolto nella manovra, ma il suo controllo e tiro alla mezz'ora del primo tempo resta una delle giocate più belle della partita. Dal 37' s.t.: Maleh 6,5 - Entra con un buon piglio e in pochi minuti si guadagna il rigore che vale il pareggio.

Suciu 6 - Non sempre trova la soluzione più efficace per far male all'Empoli, ma può recriminare con la sfortuna per il palo colpito da distanza ravvicinata nel primo tempo. Dal 31' s.t.: Zigoni 6 - Dionisi lo sceglie per dare più peso all'attacco del Venezia ed il cambio di passo nel finale di gara si vede.

Capello 5,5 - Gli manca davvero poco per sferrare il colpo vincente, ma quel poco è ciò che impedisce al Venezia di concretizzare quanto prodotto specialmente nel primo tempo.

Bocalon 6 - Le azioni più pericolose dei lagunari non passano dai suoi piedi, ma mette comunque la sua esperienza a servizio dei compagni.

Di Mariano 5,5 - I suoi tentativi di trafiggere Brignoli non sono accompagnati dall'adeguata precisione. Spuntato. Dal 15' s.t.: Aramu 7 - Vivacizza la manovra offensiva del Venezia, guadagna diversi falli e trasforma in modo impeccabile il rigore che vale il pareggio.