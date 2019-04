Le pagelle del Venezia - Vicario il migliore, Bocalon non lascia il segno

Risultato finale: Brescia-Venezia 2-0

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 6,5 - Sbarra la porta su Donnarumma con un grande intervento, si supera in un altro paio di occasioni. Costretto a raccogliere in rete i palloni di Torregrossa e Tonali.

Bruscagin 5,5 - Fa valere la sua esperienza nei palloni da recuperare in area, chiude però tardivamente su Tonali in occasione del 2-0.

Modolo 6 - Guida la difesa arancioneroverde, sempre presente sui colpi di testa all’interno dell’area.

Domizzi 5,5 - Compi ottime diagonali che non lasciano spazio al Brescia per colpire, sceglie bene il tempo dell’anticipo. Tiene però in gioco Donnarumma nell’azione del 2-0.

Lombardi 6 - Giocatore più offensivo che difensivo e si vede. Soffre Martella quando spinge sulla corsia ma in avanti crea pericoli alla porta di Alfonso.

Segre 6 - Partecipa alla lotta in mezzo al campo. Si vede poco ma il suo lavoro si sente (Dall’83’ Vrioni sv).

Schiavone 5,5 - Aiuta i compagni della retroguardia in fase di non possesso ma si vede poco in fase di impostazione.

Suciu 5,5 - Rischia il patatrac quando serve Donnarumma in area di rigore nel primo tempo. A volte eccede nella foga come quando si guadagna un cartellino giallo (Dal 59’ Zennaro 6 - Ingresso positivo, fa vedere in area avversaria).

Garofalo 5,5 - Colpisce una traversa nel primo tempo ma si fa sorprendere quando Torregrossa svetta su di lui realizzando il vantaggio.

Bocalon 5 - Poco cercato dai compagni non si vede molto in fase di conclusione dell’azione (Dal 67’ Rossi 5,5 - Prova a farsi vedere allargandosi sulla corsia ma non lascia il segno).

Di Mariano 5,5 - Fa vedere buoni spunti quando ha il pallone fra i piedi, chiama Alfonso al buon intervento. Cala vistosamente nella ripresa.