Le pagelle del Venezia - Vicario il migliore. Disastroso Andelkovic

Risultato finale: Perugia-Venezia 1-0

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 6,5 - Tiene in vita il Venezia fino alla fine, non ha responsibilità sul destro di Melchiorri ma sfodera una grandissima parata nel finale sul centrocampista avversario Dragomir.

Bruscagin 6 - Nel primo tempo è provvidenziale una sua scivolata quasi sulla linea di porta che nega la gioia del gol a Vido, in sostanza non una cattiva prestazione per l'ex Latina al Curi.

Modolo 6 - Si prende un giallo sul finire della prima frazione, accusa un problema in avvio ma all'alba della ripresa decide di lasciare il campo per il riacutizzarsi dell'infortunio precedente. (Dal 46' Andelkovic 4 - Prima serve il pallone della vittoria a Melchiorri, poi commette due falli discutibili e guadagna la via degli spogliatoi anticipatamente. Disastroso oggi).

Domizzi 5 - Il capitano del Venezia è apparso più sicuro in altre situazioni, nella prima frazione si addormenta lasciando solo Mustacchio che tutto solo ha sparato alto. Qualche disattenzione di troppo per l'esperto centrale.

Zampano 5,5 - Comincia abbastanza bene spingendo lungo tutta la corsia destra, cala alla distanza anche per la buona copertura dal suo lato di Falasco. Sacrificato dopo il vantaggio del Perugia per inserire un centrocampista. (Dal 56' Litteri 5 - Non si fa notare dopo il suo ingresso in campo, tocca davvero pochissimi palloni in zona offensiva).

Falzerano 6 - Il motore del centrocampo del Venezia, ci mette dinamismo nella fasi più calde ma viene poco accompagnato dal resto dei compagni. Sempre tre i più positivi del Venezia.

Schiavone 5,5 - All'esordio l'ex Cesena si incarica della battuta di tutti i calci d'angolo, nessuno dei suoi va a segno e nella fase centrale della sfida va spesso in sofferenza.

Segre 5 - Non un partita indimenticabile del centrocampista dei lagunari, tocca pochissimi palloni in mezzo al campo e perde diversi duelli con i pari ruolo avversari specie nella seconda frazione. (Dal 86' Marsura sv).

Garofalo 6 - Comincia bene con tanta corsa sugli esterni e tanti palloni spediti al centro dall'ex Torino, cala con il passare dei minuti insieme all'intera squadra di Vecchi. Uno degli ultimi a mollare nella deludente serata del Curi.

Di Mariano 5 - Si nota soltanto nell'occasione che ha portato alla grande parata di Gabriel su Zigoni, per il resto scompare dalla partita commettendo anche qualche fallo di troppo nel finale prendendosi il giallo.

Zigoni 5 - Gabriel con un super intervento gli nega la gioia del gol nel primo tempo, è l'ultima fiammata dell'ex Spal che per tutto il resto della sfida viene contenuto senza fatica dalla retroguardia del Perugia.