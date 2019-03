Le pagelle del Venezia - Vicario monumentale, Bocalon rapace d'area

Riccardo Bocalon

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Vicario 7 - A dir poco monumentale nella ripresa sul doppio tentativo di Di Tacchio e Casasola. Un doppio salvataggio che evita la sconfitta ai suoi.

Modolo 5,5 - Fa a sportellate con Djuric per tutto il match, andando in difficoltà di fronte alla stazza del gigante bosniaco, che lo brucia sul rimbalzo del palo in occasione del gol.

Coppolaro 6 - Gara attenta del centrale di Cosmi, che concede poco ai granata.

Cernuto 6,5 - Il migliore della retroguardia veneziana, sempre puntuale in chiusura e nella lettura dell'azione.

Lombardi 6,5 - Autentica spina nel fianco per la difesa granata, innesca il vantaggio lagunare con una discesa travolgente e un cross col contagiri. Da un'altra sua azione personale nasce il quasi raddoppio di St Clair.

Bentivoglio 5,5 - Effettua il suo compitino senza infamia e senza lode prima di lsciare il campo a Schiavone ad inizio ripresa. Dal 55' Schiavone 5,5 - Non riesce a dare il giusto ordine in zona mediana durante il forcing granata.

St Clair 6 - Tanto dinamismo da parte dello scozzese, che nel primo tempo ha la ghiotta chance per chiudere la partita ma viene murato da Micai. Utile con i suoi movimenti senza palla a dare ampiezza alla manovra.

Segre 5 - Non si accende praticamente mai, limitandosi a giocate elementari e senza riuscire mai a prodursi in inserimenti offensivi.

Bruscagin 6 - Gioca praticamente da difensore aggiunto, dando la giusta copertura dal suo lato. Non spinge praticamente mai. Dall'85' Garofalo sv

Di Mariano 5,5 - Decisamente sotto tono la gara dell'ex Novara, che ci ha abituato a ben altro. Sciupa clamorosamente un'ottima chance nella ripresa a tu per tu con Micai, peccando in presunzione e provando un velleitario pallonetto. Dal 72’ Rossi 5 - Praticamente non pervenuto in quasi venti minuti di gioco.

Bocalon 6,5 - Piazza la solita zampata da bomber navigato, capitalizzando l'unica occasione del match e realizzando il più classico dei gol dell'ex.