Le pagelle del Venezia - Vicario si esalta, bene Bocalon

Risultato finale: Venezia-Palermo 1-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 7.5 - Deve solo capitolare sul gol di Puscas, ma para un rigore e dà dimostrazione di gran sicurezza. Già due rigori parati.

Coppolaro 6 - Tiene a bada gli attaccanti del Palermo. Usa il fisico e controbatte agli assalti del Palermo.

Modolo 6 - Match prettamente difensivo in cui si esalta. Fa a sportellate con gli avversari, non sempre è lucido, ma sbaglia pochissimo.

Fornasier 6 - Prestazione di sostanza. Con le buone e le cattive tiene a bada l'attacco.

Zampano 6 - Molto disciplinato sulla fascia, fa bene entrambe le fasi.

Segre 6.5 - Dà tutto fino a quando rimane in campo. Esce stremato. ( Dall'88' Schiavone s.v. - )

Bentivoglio 6 - Buon filtro in mezzo al campo. Più di lotta che di governo.

Pinato 6 - Corre per tutto il tempo, non si risparmia anche se non fa sempre la cosa giusta. Meglio nel primo tempo che nel secondo.

Bruscagin 5.5 - Spinge con generosità, ma è in ingenuo in occasione del rigore.

Bocalon 7 - Rivitalizzato dalla cura Cosmi. Lotta su ogni pallone e trova anche il premio del gol.

Citro 5.5 - Va a sprazzi, non sempre è incisivo in attacco. Può far decisamente meglio e Cosmi lo conoce molto bene (lo ha già allenato a Trapani). ( Dal 76' Di Mariano s.v. - )